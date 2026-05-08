Nhân viên đi làm 490 năm mới kiếm được lương bằng sếp làm 1 năm

Theo thống kê toàn cầu mới được công bố của Oxfam, lương của các giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu đã tăng nhanh gấp 20 lần so với lương của người lao động trong năm 2025. Trong khi lương thực tế của người lao động toàn cầu giảm 12% thì lương thực tế của các CEO lại tăng vọt 54% trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2025.

Ít nhất 4 CEO của các tập đoàn lớn đã bỏ túi hơn 100 triệu USD (khoảng 2.540 tỷ đồng) tiền lương và thưởng vào năm ngoái. Dẫn đầu danh sách là CEO Hock Tan của Broadcom với hơn 205 triệu USD (khoảng 5.200 tỷ đồng). Các tỷ phú cũng nhận được 2.500 USD (khoảng 63,5 triệu đồng) mỗi giây tiền cổ tức trong năm 2025. Liên đoàn Công đoàn Quốc tế (ITUC) và Oxfam đang kêu gọi hành động khẩn cấp để kiềm chế sự giàu có cực đoan, bao gồm việc áp thuế cao hơn, công bằng hơn đối với những người giàu nhất và đặt ra các giới hạn mang tính ràng buộc đối với lương của CEO.

Các giám đốc điều hành của những tập đoàn lớn nhất thế giới đã được tăng lương thực tế 11% vào năm ngoái, trong khi người lao động trung bình trên toàn cầu chỉ thấy mức lương thực tế tăng 0,5%, theo phân tích mới của ITUC và Oxfam.

Phân tích này bao gồm 1.500 tập đoàn trả lương cao nhất tại 33 quốc gia đã báo cáo lương CEO năm 2025. Một CEO trung bình đã bỏ túi 8,4 triệu USD (khoảng 213 tỷ đồng) tiền lương và thưởng vào năm ngoái, tăng từ mức 7,6 triệu USD (khoảng 193 tỷ đồng) vào năm 2024.

Một người lao động trung bình trên toàn cầu sẽ phải mất 490 năm mới kiếm được số tiền tương đương.

Đến nay, 4 tập đoàn bao gồm Blackstone, Broadcom và Goldman Sachs đã báo cáo trả cho CEO của họ hơn 100 triệu USD (khoảng 2.540 tỷ đồng) trong năm 2025. Top 10 CEO được trả lương cao nhất đã cùng nhau kiếm được hơn 1 tỷ USD (khoảng 25.400 tỷ đồng).

Khoảng cách lương theo giới đối với lực lượng lao động tại 1.500 tập đoàn này trung bình là 16%.

Hố sâu ngăn cách ngày càng lớn giữa thù lao của CEO và lương của người lao động trung bình là một phần của xu hướng dài hạn, trong đó các giám đốc điều hành và cổ đông đang chiếm giữ một phần ngày càng lớn trong "chiếc bánh" kinh tế toàn cầu. Lương thực tế toàn cầu của người lao động đã giảm 12% kể từ năm 2019. Trong khi đó, lương của CEO đã tăng vọt từ mức trung bình 5,5 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng) năm 2019 lên 8,4 triệu USD (khoảng 213 tỷ đồng) vào năm 2025, tăng 54% theo giá trị thực tế.

Phân tích của ITUC và Oxfam về việc nắm giữ cổ phiếu cho thấy giới siêu giàu đang nhận được những khoản thanh toán đáng kể từ các tập đoàn mà họ kiểm soát. Gần 1.000 tỷ phú có danh mục đầu tư được xác định đã cùng nhau nhận được 79 tỷ USD (khoảng 2 triệu tỷ đồng) tiền cổ tức vào năm 2025 - tương đương 2.500 USD (khoảng 63,5 triệu đồng) mỗi giây. Một tỷ phú trung bình kiếm được tiền cổ tức trong vòng chưa đầy hai giờ nhiều hơn số tiền mà một người lao động kiếm được trong cả năm.

Một số khoản chi trả lớn nhất vào năm 2025 đã thuộc về Bernard Arnault, chủ sở hữu thương hiệu xa xỉ LVMH, người đã bỏ túi 3,8 tỷ USD (khoảng 96.500 tỷ đồng) và Amancio Ortega, chủ sở hữu của Inditex (Zara), người đã nhận được 3,7 tỷ USD (khoảng 94.000 tỷ đồng).

Nguồn: Oxfam