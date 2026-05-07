Kỳ tích: Lần đầu tiên một cơ sở giáo dục tại Việt Nam vào top xuất sắc toàn cầu, Vingroup có đóng góp lớn

Mỗi tiết học ở trường đều được thiết kế giàu cảm hứng và mang tính định hướng với phương pháp giảng dạy cá nhân hóa để vừa hỗ trợ kịp thời, vừa thúc đẩy học sinh bứt phá giới hạn.

Ngôi trường này là Brighton College Vietnam.

Mới đây, Brighton College Vietnam chính thức được vinh danh "Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu" (Top Recommended Private School Globally) trong bảng xếp hạng uy tín Spear’s Schools Index 2026, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở nhóm đánh giá này.

Bảng xếp hạng Spear’s Schools Index được công bố thường niên là một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu thế giới về giáo dục, do Spear’s Magazine phối hợp cùng tổ chức tư vấn giáo dục Thuso Group thực hiện.

Bảng xếp hạng này đánh giá các trường dựa trên bộ tiêu chí trải rộng, từ kết quả học thuật, chất lượng giảng dạy đến môi trường học tập, mức độ quan tâm tới từng học sinh và những giá trị mà các em mang theo sau quá trình giáo dục. Đáng chú ý, ngay cả những trường có thành tích học thuật nổi bật vẫn có thể không được lựa chọn xếp hạng nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển toàn diện.

Đặc biệt, hạng mục “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” chỉ lựa chọn số lượng hạn chế các trường duy trì chất lượng ổn định. Do đó, việc một cơ sở giáo dục tại Việt Nam lần đầu tiên góp mặt cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở kết quả đào tạo mà còn ở tính nhất quán trong chiến lược và vận hành.

Như vậy, việc góp mặt trong Spear’s Schools Index 2026 góp phần định vị Brighton College Vietnam trong nhóm các trường tư thục có chất lượng được công nhận ở quy mô toàn cầu.

Học sinh trường Brighton College Vietnam được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Theo đại diện Brighton College Vietnam, để tham gia vào quá trình đánh giá, nhà trường đã cung cấp hệ thống minh chứng toàn diện, từ học thuật đến hoạt động ngoại khóa và công tác chăm sóc học sinh.

“Đây là sự ghi nhận cho một quá trình phát triển dài hạn, thay vì một kết quả ngắn hạn”, đại diện trường cho hay.

Kế thừa di sản gần 200 năm của ngôi trường danh giá ở Vương quốc Anh

Được kế thừa di sản gần 200 năm từ trường tư thục danh tiếng bậc nhất Vương quốc Anh, Brighton College Vietnam phát triển chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh từ 3 -18 tuổi. Theo đó, lộ trình học thuật được thiết kế xuyên suốt, kết nối chặt chẽ từ Chương trình Quốc gia Anh đến IGCSE và Tú tài Quốc tế (IBDP). Đáng chú ý, phương pháp giảng dạy được cá nhân hóa, hướng tới phát triển năng lực riêng của từng học sinh.

Nhà trường kết hợp hài hòa giữa những tiêu chuẩn học thuật xuất sắc với việc nuôi dưỡng sự tò mò và tư duy độc lập ở mỗi học sinh.

Ngoài điểm số đánh giá, nhà trường còn chú trọng trang bị cho học sinh tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập độc lập. Hệ thống hoạt động ngoại khóa của Brighton College Vietnam đa dạng từ thể thao, nghệ thuật đến các câu lạc bộ học thuật, qua đó giúp học sinh phát triển toàn diện và từng bước định hình mục tiêu cá nhân trong môi trường toàn cầu.

Điều thú vị là tại Brighton College Vietnam, sự tò mò, tự tin và lòng nhân ái là "DNA" hiện diện trong mọi trải nghiệm học tập. Cụ thể, nhà trường khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, thử thách bản thân và hình thành tinh thần học tập suốt đời. Môi trường học đường đề cao sự tôn trọng và thấu hiểu, từ đó giúp mỗi học sinh phát triển bản sắc cá nhân trong một cộng đồng an toàn, tích cực….

Được biết, Brighton College Vietnam là một cộng đồng quốc tế giàu tính hòa nhập, với sự hiện diện của học sinh đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Môi trường này mang đến cho các em cơ hội tiếp cận những góc nhìn đa chiều, mở rộng hiểu biết và từng bước hình thành bản lĩnh của những công dân toàn cầu.

Thành công của Brighton College Vietnam có sự đóng góp lớn của Tập đoàn Vingroup. Trên thực tế, vào ngày 20/4/2022, Vingroup hợp tác với Brighton College, hệ thống giáo dục đến từ Anh thành lập trường quốc tế Brighton College Vietnam.

Theo thỏa thuận hợp tác, Brighton College đảm nhiệm vai trò tuyển dụng các vị trí chủ chốt điều hành Brighton College Vietnam, tuyển dụng giáo viên, thiết kế chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của Brighton College trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu của hệ thống giáo dục trong nước. Trong khi đó, Vingroup có trách nhiệm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và vận hành trường học theo tiêu chuẩn của Brighton College.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kỳ vọng rằng, thông qua hệ thống Brighton College Vietnam có thể đem đến cho học sinh Việt Nam cơ hội tiếp cận với chương trình giáo dục hàng đầu của nước Anh. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu gửi con vào môi trường hoàn toàn quốc tế của các gia đình Việt, Brighton College Vietnam cũng mở ra môi trường giáo dục quốc tế cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Qua đó, việc này góp phần thu hút giới đầu tư, các chuyên gia tài chính, các chuyên gia khoa học - công nghệ - kỹ thuật trên thế giới về Việt Nam làm việc.

Trường Quốc tế Brighton College Vietnam đầu tiên được xây dựng tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội, đã tuyển sinh khóa đầu tiên bắt đầu từ tháng 8/2023. Các cơ sở tiếp theo dự kiến sẽ được mở rộng dần trên toàn quốc.