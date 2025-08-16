Nhận được tiền chuyển khoản: Ngân hàng lớn cảnh báo không chuyển trả lại trong trường hợp sau





Theo VPBank, trong trường hợp này, khách hàng đừng vội chuyển lại tiền hoặc làm theo yêu cầu của người liên hệ vì rất có thể sẽ sập bẫy của những kẻ lừa đảo tinh vi! VPBank khuyến cáo khách hàng cảnh giác và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tuyệt đối không chiếm giữ/ sử dụng khoản tiền chuyển nhầm Bước 2: Trình báo cơ quan công an và liên hệ ngay với ngân hàng quản lý tài khoản Bước 3: Cung cấp các thông tin cần thiết để cơ quan công an và ngân hàng kiểm tra: Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Ngân hàng cũng khuyến cáo:

- KHÔNG thực hiện theo yêu cầu hay cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ ai tự xưng là người chuyển tiền nhầm và yêu cầu hoàn trả. Kẻ gian có thể lợi dụng lý do “chuyển nhầm” để uy hiếp và lừa đảo.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển trả lại tiền nếu chưa có văn bản yêu cầu chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc xử lý sai có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về chiếm dụng, sử dụng tài sản không hợp pháp.

- CẤP BÁO KỊP THỜI để Ngân hàng và các cơ quan chức năng phối hợp xử lý đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng.

- CẢNH GIÁC với các yêu cầu truy cập đường link website, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.