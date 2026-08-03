Nhận diện khuôn mặt bị che khuất, Viettel AI được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ

Phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.

Viettel AI được USPTO cấp bằng sáng chế với phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo”. Ảnh: Quỳnh Trang

Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) vừa được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp thêm bằng sáng chế mới “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo”. Viettel AI sở hữu hai bằng sáng chế được bảo hộ tại Hoa Kỳ chỉ trong nửa đầu năm 2026.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, từ chấm công tự động, mở khóa nhà và thiết bị cá nhân đến kiểm soát ra vào. Tuy nhiên, việc che phủ một phần khuôn mặt bằng khẩu trang khiến hiệu quả của các hệ thống nhận diện khuôn mặt giảm rõ rệt, với tỷ lệ lỗi ở một số nền tảng tăng tới 20-50%. Trong nhiều tình huống, người dùng buộc phải tháo khẩu trang để xác thực danh tính.

Nhóm nghiên cứu của Viettel AI xây dựng mới một bộ dữ liệu các khuôn mặt bị che khuất để huấn luyện mô hình AI. Ảnh: Q.T

Thay vì dựa trên những phương thức nhận diện sẵn có, nhóm nghiên cứu của Viettel AI đã chủ động xây dựng mới một bộ dữ liệu quy mô lớn các khuôn mặt bị che khuất nhằm tăng cường huấn luyện mô hình AI trong phát hiện, tìm kiếm và trích xuất đặc trưng khuôn mặt.

Nhóm nghiên cứu cũng tập trung cải tiến mô hình trích xuất đặc trưng khuôn mặt và phát triển thuật toán tìm kiếm tương tự với tốc độ xử lý vượt trội, để phương pháp hoạt động hiệu quả trong điều kiện thực tế.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt thích ứng tốt hơn trong các hoạt động mà không yêu cầu thay đổi thói quen đeo khẩu trang. Với các hệ thống giám sát an ninh, công nghệ cũng hỗ trợ nhận diện và theo dõi hiệu quả các đối tượng trong danh sách quản lý hoặc cảnh báo tại không gian công cộng, kể cả khi khuôn mặt bị che phủ phần lớn.

Trong thời gian tới, Viettel AI sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, mở rộng khả năng ứng dụng và thương mại hóa tại nhiều thị trường, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới.