Từng cùng Jeff Bezos gây dựng Amazon từ những ngày đầu, MacKenzie Scott nhận khối tài sản trị giá khoảng 36 tỷ USD sau cuộc ly hôn năm 2019. 7 năm sau, bà trở thành một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới, quyên góp hơn 26 tỷ USD cho hàng nghìn tổ chức.

MacKenzie Scott và Jeff Bezos kết hôn năm 1993 sau khoảng 3 tháng hẹn hò. Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm, hai người có với nhau 4 người con trước khi tuyên bố ly hôn vào tháng 1/2019.

Sau khi chia tay nhà sáng lập Amazon, Scott không lựa chọn cuộc sống thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Thay vào đó, bà tập trung vào công việc viết lách và hoạt động từ thiện. Những khoản quyên góp hàng tỷ USD cho các tổ chức phi lợi nhuận khiến tên tuổi nữ tỷ phú liên tục được nhắc đến trong những năm gần đây.

Theo thỏa thuận ly hôn được công bố năm 2019, Scott nhận khoảng 4% cổ phần Amazon, khi đó có giá trị ước tính 36 tỷ USD. Đây là một trong những cuộc phân chia tài sản sau ly hôn lớn nhất lịch sử.

Từ cô phục vụ bàn đến người đồng hành trong những ngày đầu Amazon

Scott sinh ra và lớn lên tại một khu dân cư giàu có ở San Francisco, Mỹ. Cha bà làm cố vấn tài chính, còn mẹ ở nhà chăm sóc Scott cùng hai người em trai.

Năm 17 tuổi, công ty của cha tuyên bố phá sản. Biến cố tài chính khiến Scott phải làm thêm nhiều công việc để có thể tốt nghiệp sớm một năm tại trường nội trú Hotchkiss ở bang Connecticut.

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Sau đó, bà theo học ngành viết sáng tạo tại Đại học Princeton. Để trang trải học phí và sinh hoạt, Scott từng làm phục vụ bàn. Tại đây, bà có cơ hội học tập dưới sự hướng dẫn của Toni Morrison, nữ nhà văn từng đoạt giải Nobel Văn học.

Sau khi tốt nghiệp, Scott chuyển đến New York với mong muốn theo đuổi sự nghiệp viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, công việc phục vụ bàn khiến bà khó có đủ thời gian dành cho sáng tác. Khi nhận được lời mời phỏng vấn tại một công ty tài chính, Scott đồng ý mà không biết người trực tiếp phỏng vấn mình chính là Jeff Bezos, người sau này trở thành chồng bà.

Bezos tuyển dụng Scott, một phần nhờ lời giới thiệu của Toni Morrison. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, hẹn hò khoảng 3 tháng trước khi đính hôn và kết hôn vào năm 1993.

Không lâu sau đám cưới, Bezos chia sẻ với vợ ý định nghỉ việc để thành lập một công ty bán sách trực tuyến. Scott ủng hộ quyết định này và cùng chồng chuyển đến Seattle để bắt đầu hành trình mới.

Năm 1994, Bezos thành lập Amazon trong gara tại ngôi nhà của hai vợ chồng ở bang Washington. Từ một công ty bán sách trực tuyến, doanh nghiệp dần phát triển thành tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ hàng đầu thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, Scott từng chia sẻ bà cảm nhận được niềm đam mê và sự hào hứng của chồng khi nghe ông trình bày ý tưởng kinh doanh. Với bà, được chứng kiến người mình yêu theo đuổi một cuộc phiêu lưu và trở thành một phần trong hành trình ấy là điều tuyệt vời.

Cuộc sống kín tiếng sau cuộc hôn nhân 25 năm

Trong thời gian chung sống, Scott và Bezos có 4 người con. Tuy nhiên, cả hai luôn giữ kín thông tin về các con, hạn chế để gia đình xuất hiện trước truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2013, Scott từng tiết lộ bà tạm gác sự nghiệp viết lách sau khi sinh người con thứ ba. Bà cho biết những năm tháng chăm sóc con nhỏ quá bận rộn, khiến bà không thể vừa viết sách vừa trở thành người mẹ như mong muốn.

Tháng 1/2019, Bezos và Scott thông báo quyết định chia tay sau 25 năm chung sống. Trong tuyên bố khi đó, nhà sáng lập Amazon khẳng định dù mối quan hệ giữa hai người thay đổi, họ vẫn là một gia đình và tiếp tục trân trọng tình bạn dành cho nhau.

Sau ly hôn, Scott nhận khoảng 4% cổ phần Amazon, tương đương khối tài sản trị giá 36 tỷ USD tại thời điểm đó. Bà nhanh chóng trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới.

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Không giống nhiều tỷ phú thường gắn tên tuổi với các dự án kinh doanh hay bất động sản xa hoa, Scott lựa chọn dành phần lớn sự quan tâm cho hoạt động thiện nguyện.

Tháng 5/2019, bà tham gia Giving Pledge, sáng kiến khuyến khích những người giàu nhất thế giới cam kết dành ít nhất một nửa tài sản để làm từ thiện trong cuộc đời hoặc theo di chúc.

Trong bức thư công bố quyết định, Scott viết rằng hoạt động từ thiện của bà sẽ được thực hiện một cách thận trọng, cần thời gian, công sức và sự quan tâm. Tuy nhiên, bà không muốn chờ đợi mà sẽ tiếp tục cho đi cho đến khi tài sản được sử dụng hết.

Thông qua nền tảng Yield Giving, Scott theo đuổi phương thức quyên góp không kèm điều kiện ràng buộc. Điều này đồng nghĩa các tổ chức nhận tài trợ được toàn quyền quyết định cách sử dụng số tiền, thay vì phải thực hiện những yêu cầu cụ thể từ người trao tặng.

Theo thông tin trên website Yield Giving, tính đến nay, bà đã quyên góp hơn 26 tỷ USD cho hơn 2.700 tổ chức phi lợi nhuận.

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Các khoản tài trợ tập trung vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, môi trường, bình đẳng xã hội và hỗ trợ những cộng đồng còn gặp khó khăn. Năm 2020, Scott dành 560 triệu USD hỗ trợ 23 trường đại học và cao đẳng dành cho người da màu tại Mỹ.

Gần đây, vào năm 2026, bà tiếp tục quyên góp 45 triệu USD cho The Trevor Project, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ+, sau khi đơn vị này bị cắt 25 triệu USD ngân sách liên bang.

Scott từng chia sẻ bà không thực sự yêu thích từ "từ thiện" bởi thuật ngữ này đôi khi gắn với hình ảnh những người giàu có tin rằng họ biết cách giải quyết vấn đề của người khác tốt hơn chính những người đang gặp khó khăn.

Theo bà, giá trị của hoạt động thiện nguyện không nằm ở việc trao đi nhiều hay ít tiền, mà ở mục đích và nỗ lực thực sự đằng sau hành động đó.

Từng tái hôn sau khi chia tay Jeff Bezos

Sau cuộc hôn nhân với nhà sáng lập Amazon, Scott có thêm một lần kết hôn. Năm 2021, bà tái hôn với Dan Jewett, giáo viên hóa học từng giảng dạy tại trường của các con bà.

Khi cùng Scott tham gia Giving Pledge, Jewett từng mô tả vợ mình là một trong những người hào phóng và tử tế nhất mà ông từng biết.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của Scott cũng không kéo dài. Tháng 9/2022, bà nộp đơn xin ly hôn. Thủ tục được hoàn tất vào đầu năm 2023, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn một năm.

Trong khi đó, Jeff Bezos bắt đầu mối quan hệ với cựu người dẫn chương trình truyền hình Lauren Sánchez. Hai người đính hôn năm 2023 và tổ chức đám cưới vào tháng 6/2025.

Ở tuổi ngoài 50, MacKenzie Scott vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Bà không thường xuyên xuất hiện trước công chúng hay chia sẻ chi tiết về đời tư. Thay vào đó, những khoản tài trợ hàng tỷ USD và cách tiếp cận hoạt động thiện nguyện không áp đặt điều kiện đã trở thành dấu ấn nổi bật nhất của nữ tỷ phú sau cuộc ly hôn đình đám.

Từ khối tài sản khoảng 36 tỷ USD nhận được sau khi chia tay Jeff Bezos, Scott đã dành hơn 26 tỷ USD để hỗ trợ hàng nghìn tổ chức. Bà đang từng bước thực hiện cam kết trao đi phần lớn tài sản của mình, thay vì chỉ giữ vai trò một trong những người phụ nữ giàu nhất hành tinh.

Nguồn: People