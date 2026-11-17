Xây nhà trên đất của mình, trường hợp nào vẫn bị phạt tới 50 triệu đồng?

Từ ngày 26/8/2026, người dân dù xây nhà trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình vẫn có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, thậm chí buộc phá dỡ công trình nếu vi phạm các quy định liên quan.

