Nhạc sĩ Quốc Trung: "Mọi người 'ồ à', săn đón khi biết tôi 5 lần tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng London"

"Khi tôi giới thiệu đã đại diện và tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn lần thứ 5 thì tôi nhận được sự ngưỡng mộ rất nhiều", nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

Sáng 2/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra họp báo giới thiệu Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Chương trình diễn ra trong hai đêm 2 và 3/10 với sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad.

Đây là lần trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London với VACC, tiếp tục mối duyên nghệ thuật giữa dàn nhạc danh tiếng thế giới và Hà Nội.

Ekip thực hiện chia sẻ về chương trình.

Tại họp báo, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ về công việc tổ chức riêng cho Dàn nhạc Giao hưởng London. Theo ông, đây là lần thứ 5 ông tham gia tổ chức biểu diễn cho dàn nhạc này. Tuy nhiên dù đã có kinh nghiệm, mỗi lần thực hiện vẫn có những yêu cầu nghiêm ngặt và công việc gần như không khác lần đầu.

"Cho đến nay là lần thứ 5 thì mọi công việc không khác gì lần đầu vì tất cả các tiêu chuẩn vẫn được giữ như vậy", Quốc Trung nói.

Theo nhạc sĩ, để có một buổi biểu diễn nhạc cổ điển, trước hết phải có dàn nhạc, chỉ huy và nhạc cụ đạt tiêu chuẩn cao. Toàn bộ các khâu chuẩn bị phía sau cũng phải được thực hiện kỹ lưỡng.

"Để có một buổi biểu diễn nhạc cổ điển thì đầu tiên phải có một dàn nhạc tuyệt vời, một chỉ huy tuyệt vời, những nhạc cụ cũng phải rất tuyệt vời... thì mới có một buổi biểu diễn tuyệt vời", ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

Quốc Trung cho biết công tác chuẩn bị cho chương trình năm sau thường bắt đầu ngay sau khi dàn nhạc trở về. Quá trình này kéo dài khoảng một năm với nhiều hạng mục được trao đổi và lên kế hoạch chi tiết.

"Những công việc đó kéo dài tầm một năm với tất cả những trao đổi chi tiết về lịch đi lại chính xác từng giờ từng phút như chuẩn bị đón những nhạc cụ rất quý của dàn nhạc ra làm sao, đi lại, ăn ở như thế nào... Tất cả những công việc ấy đều phải làm rất chuyên nghiệp", ông nói.

Nhạc sĩ cho rằng việc nhiều lần đưa một dàn nhạc có danh tiếng quốc tế như Dàn nhạc Giao hưởng London đến Việt Nam là điều đáng ghi nhận trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Ông cho biết bản thân nhận được sự ngưỡng mộ và quan tâm từ những người trong ngành khi giới thiệu rằng mình đã tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn lần thứ 5.

"Khi tôi giới thiệu đã đại diện và tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn lần thứ 5 thì tôi nhận được sự ngưỡng mộ rất là nhiều. Mọi người đều 'ồ à', săn đón: Tại làm sao lại có thể đón được Dàn nhạc Giao hưởng London danh tiếng như vậy mà lại biểu diễn rất nhiều lần", Quốc Trung nói.

Theo nhạc sĩ, việc tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn nhiều lần tại Việt Nam là "một dự án rất là đáng tự hào" trong nền công nghiệp biểu diễn.

Đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng London năm nay là Sir Antonio Pappano, Chỉ huy trưởng của dàn nhạc từ tháng 9/2024. Ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và từng chỉ huy nhiều chương trình opera, giao hưởng, đồng thời hợp tác với các nghệ sĩ và dàn nhạc danh tiếng.

Chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng London - Sir Antonio Pappano.

Tại VACC 2026, dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, Dàn nhạc Giao hưởng London sẽ trình diễn ba tác phẩm gồm The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, tác phẩm với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Mozart có phần độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad cùng Dàn nhạc Giao hưởng London.

Khép lại chương trình là Symphony No.5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật với chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch.

VACC 2026 được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, nằm trong chuỗi hoạt động "Chạm Thu Hà Nội". Chương trình do Vietnam Airlines phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng London và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng và gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế.