Nhạc sĩ Quốc Trung hé lộ yêu cầu của dàn nhạc huyền thoại thế giới khi sang Việt Nam, phải nói dối 1 việc

Chiều 10/10, buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật quốc tế Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 (VACC) đã diễn ra tại Hà Nội. Tại sự kiện, nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc âm nhạc của chương trình – chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị trong quá trình hợp tác với Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra – LSO).

Theo nhạc sĩ, việc được làm việc với một dàn nhạc danh tiếng như LSO là điều "không ai có thể từ chối". Tuy nhiên, để thuyết phục được đối tác quốc tế, ê-kíp Việt Nam phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về âm thanh, kỹ thuật và đặc biệt là điều kiện môi trường.

Các nghệ sĩ và ekip thực hiện chương trình tại buổi chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

"Một yêu cầu của dàn nhạc khi diễn ngoài trời là họ rất quan tâm đến nhiệt độ và độ ẩm. Nhạc cụ họ mang sang đều vô cùng giá trị, được bảo hiểm số tiền lớn và vận chuyển cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí, xe tải chở nhạc cụ phải có hệ thống giảm xóc chuyên dụng, kỹ thuật viên phải đi kiểm tra đường từ nhà hát ra sân bay xem có bị sóc hay không", Quốc Trung kể.

Anh tiết lộ, trong lần đầu tiên LSO tới Việt Nam, đoàn nghệ sĩ đã hỏi về độ ẩm của thời tiết Hà Nội tháng 3. Để trấn an, Quốc Trung đành "nói dối" rằng thời tiết "rất đẹp, rất khô ráo". May mắn thay, hôm diễn ra buổi biểu diễn, trời thực sự mát và khô, không mưa.

"Lần đầu tiên khi dàn nhạc đến việt nam vào dịp đầu tiên là tháng 3, họ hỏi tôi thời tiết Hà Nội lúc đó có ẩm không và tôi đã phải nói dối với dàn nhạc là thời tiết đẹp, rất khô. Tôi không biết cách nói của tôi có tâm linh gì đó không nhưng hôm đấy thì trời lại rất mát không có mưa và khô. Sau đó tôi mới thú nhận với họ rằng tôi đã mạo hiểm", nam nhạc sĩ cười nói.

Năm nay, VACC 2025 đánh dấu mùa hòa nhạc thứ 5 với sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London cùng huyền thoại chỉ huy Sir Antonio Pappano – người được coi là một trong những nhạc trưởng có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Hai đêm diễn sẽ diễn ra ngày 10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, công trình đạt chuẩn âm học quốc tế, được các thành viên LSO đánh giá cao trong chuyến khảo sát trước đó.

Huyền thoại chỉ huy Sir Antonio Pappano.

Chương trình mở màn bằng "Tiến Quân Ca" của Văn Cao (chuyển soạn bởi Lưu Quang Minh), tiếp nối là Giao hưởng số 5, Op.67 của Beethoven – bản "Định mệnh" kinh điển, và Giao hưởng số 10, Op.93 của Shostakovich – tác phẩm đậm tính triết lý và chiều sâu. Sự kết hợp này được ví như "cuộc đối thoại" giữa tinh thần kiêu hãnh và nỗi trăn trở của con người trong âm nhạc.

Đặc biệt, VACC 2025 diễn ra đúng dịp 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần đặc biệt. Buổi diễn tối 11/10 sẽ được truyền hình trực tiếp tại khu vực Tượng đài Cảm tử, phố đi bộ Hồ Gươm, giúp khán giả Thủ đô thưởng thức không khí giao hưởng ngay giữa lòng thành phố.

Song song với đó, Dàn nhạc Giao hưởng London cũng tổ chức hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ LSO Discovery, bao gồm huấn luyện chuyên sâu cho Dàn nhạc Trẻ Việt Nam (VYO). Vào chiều 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 70 nhạc công trẻ Việt Nam sẽ biểu diễn cùng 9 nghệ sĩ LSO trong buổi báo cáo đặc biệt – cơ hội hiếm có để thế hệ trẻ tiếp cận tinh hoa âm nhạc cổ điển thế giới.

VACC 2025 không chỉ là cuộc hội ngộ nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết giữa Việt Nam và những tinh hoa văn hóa toàn cầu, khẳng định Hà Nội như một điểm hẹn văn hóa quốc tế trong mùa thu năm nay.