Nhà xe vừa có xe lật làm 4 người tử vong, xe khác vượt ẩu trên đèo: Sở hữu trên 50 xe giường nằm, từng khoe bán chiếc Hyundai Aero Space mới 100% đầu tiên tại Việt Nam

Nhà xe này có lịch sử từ năm 1994, từng kinh doanh ô tô, nhập khẩu xe khách Hàn Quốc và hiện sở hữu hơn 50 xe giường nằm chạy tuyến TP.HCM – Tây Nguyên

Chỉ trong hơn một ngày, hai xe khách mang thương hiệu Việt Tân Phát liên tiếp gặp sự cố tại Gia Lai. Đằng sau cái tên này là một doanh nghiệp có lịch sử hơn 30 năm, phát triển từ hoạt động kinh doanh ô tô, cơ khí đến mạng lưới vận tải hành khách phủ nhiều tỉnh Tây Nguyên.

Rạng sáng 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.xx của nhà xe Việt Tân Phát gặp tai nạn trên tuyến tránh Đông Pleiku, tỉnh Gia Lai, khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe đã đi vào đoạn đường chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác. Tài xế sau đó bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, chỉ trước đó khoảng một ngày, chiều 30/8, một xe khách khác mang thương hiệu Việt Tân Phát, biển số 50E-455.xx, cũng gây chú ý khi vượt xe trên đèo Mang Yang.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy chiếc xe đi sang phần đường ngược chiều tại khu vực có vạch vàng liền trước khi xảy ra va chạm với một xe khách khác. Sau khi đoạn clip lan truyền, tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hai sự cố liên tiếp khiến cái tên Việt Tân Phát được chú ý, dù đây không phải một thương hiệu mới trên thị trường vận tải hành khách.

Trên ﻿Vexere hiện hiển thị chấm điểm Việt Tân Phát ở mức khoảng 4,8/5 , với hơn 500 đánh giá, riêng tiêu chí “an toàn” lên tới khoảng 4,9/5.

Từ kinh doanh ô tô đến nhà xe chạy tuyến Tây Nguyên

Theo lịch sử được Việt Tân Phát công bố, tiền thân của doanh nghiệp là Doanh nghiệp tư nhân Việt Tân, thành lập từ năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực vận tải công cộng và mua bán xe khách.

Đến năm 2004, Công ty TNHH Việt Tân Phát được thành lập. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực cơ khí ô tô và nhập khẩu xe khách từ Hàn Quốc.

Việt Tân Phát cho biết từng nhập và bán chiếc xe Hyundai Aero Space mới 100% đầu tiên tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh phương tiện, doanh nghiệp sau đó từng bước chuyển mạnh sang khai thác vận tải hành khách đường dài.

Năm 2007 đánh dấu bước mở rộng đáng kể của Việt Tân Phát vào thị trường Tây Nguyên, khi doanh nghiệp khai thác tuyến Bến xe Miền Đông – An Khê, sau đó mở thêm các tuyến tới K'Bang.

Những năm tiếp theo, mạng lưới tiếp tục mở rộng lên Chư Sê, Pleiku, Kon Tum, Đắk Nông cùng nhiều địa phương khác.

Đến nay, hệ thống tuyến của Việt Tân Phát kết nối TP.HCM với một loạt địa bàn Tây Nguyên như Gia Nghĩa, Đắk Mil, Cư Jút, Chư Sê, Pleiku, Đắk Đoa, Mang Yang, An Khê, K'Bang, Kon Tum, Sa Thầy, Ngọc Hồi và Măng Đen.

Như vậy, tính từ tiền thân ra đời năm 1994, thương hiệu này đã có khoảng 32 năm hoạt động.

Quy mô hơn 50 xe giường nằm

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hệ thống hiện có hơn 50 xe giường nằm, 5 xe limousine cùng hơn 15 xe trung chuyển và xe tải. Việt Tân Phát cũng cho biết sở hữu hơn 30 văn phòng và mạng lưới đại lý tại nhiều địa phương.

Việt Tân Phát còn có xưởng tại Quốc lộ 13, TP.HCM. Địa chỉ này cũng gắn với một chi nhánh của Công ty TNHH Việt Tân Phát hoạt động từ năm 2005 trong các lĩnh vực như sửa chữa phương tiện, kinh doanh ô tô và phụ tùng.

Quá trình phát triển của doanh nghiệp vì vậy khá khác nhiều nhà xe truyền thống. Họ bắt đầu từ hoạt động mua bán, kinh doanh và cơ khí ô tô, sau đó xây dựng đội phương tiện riêng và mở rộng sang vận tải hành khách đường dài.

Hiện thương hiệu Việt Tân Phát được vận hành thông qua Công ty TNHH MTV Dịch vụ Việt Tân Phát, doanh nghiệp thành lập năm 2012. Trước đó, Công ty TNHH Việt Tân Phát đã hoạt động từ năm 2004.