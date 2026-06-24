Không chỉ kể chuyện lịch sử bằng cách bắt trend, fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò mới đây còn khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ danh sách quán ăn quanh khu vực di tích.

Những năm gần đây, fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò trở thành một trong những trang mạng xã hội về lịch sử nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ nhờ cách truyền tải gần gũi, sáng tạo và bắt kịp xu hướng. Thay vì những bài viết mang tính thuyết minh khô cứng, đội ngũ truyền thông của di tích lựa chọn kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ trẻ trung, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.

Mới đây, fanpage tiếp tục thu hút sự chú ý khi gợi ý loạt địa chỉ ăn uống nằm quanh khu vực Nhà tù Hỏa Lò. Đây đều là những quán ăn được người dân địa phương lẫn du khách yêu thích, thuận tiện để kết hợp trong hành trình khám phá khu vực trung tâm Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình

Phở Thành Mai Động - 64A Quán Sứ

Nằm ở góc giao giữa phố Quán Sứ và Thợ Nhuộm, Phở Thành Mai Động là địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu thích phở Hà Nội. Quán sở hữu không gian rộng rãi, sạch sẽ với cả khu vực trong nhà lẫn vỉa hè thoáng mát.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Điểm gây ấn tượng nhất là phần nước dùng trong, thanh ngọt tự nhiên và mang hương thơm đặc trưng của phở Bắc. Thịt bò được đánh giá mềm, tươi, ăn cùng bánh phở vừa độ. Ngoài tô phở, quẩy cũng là món được nhiều thực khách nhắc tới bởi kích thước lớn, độ giòn vừa phải, có thể ăn riêng hoặc nhúng vào nước dùng. Trứng chần lòng đào với phần lòng trắng chín kỹ nhưng lòng đỏ vẫn sánh mịn cũng là lựa chọn được yêu thích. Mức giá dao động từ 50.000 - 80.000 đồng mỗi bát.

Phở Thành Mai Động là địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu thích phở Hà Nội. Ảnh: Google Review

Bún miến ngan Khoa - 77 Hai Bà Trưng

Với gần 40 năm hoạt động, Khoa Ngan Xưa và Nay đã trở thành một trong những địa chỉ chuyên các món ngan nổi tiếng của Hà Nội. Nhà hàng nằm trên phố Hai Bà Trưng với không gian ba tầng rộng rãi, lịch sự, phù hợp cho cả khách đi lẻ và nhóm đông người.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Điểm làm nên tên tuổi của quán là thực đơn đa dạng từ ngan luộc, ngan cháy tỏi, miến ngan đến ngan nướng. Trong đó, ngan nướng được xem là món "đinh" với phần thịt mềm, thơm và lớp sốt đậm đà đặc trưng. Quán từng xuất hiện trong chương trình khám phá ẩm thực của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Khoảnh khắc vị đầu bếp này xin công thức tẩm ướp ngan nhưng bị bà chủ từ chối một cách hài hước vẫn thường được cộng đồng mạng nhắc lại cho tới nay.

Ảnh: Google Review

Đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay từng đến thưởng thức và học hỏi món ăn tại Khoa Ngan.

Cô Nụ Miến & Bánh đa trộn - 62 Thợ Nhuộm

Nằm ngay đối diện lối ra bên hông Di tích Nhà tù Hỏa Lò, quán Cô Nụ khá nhỏ, không có biển hiệu nổi bật nhưng luôn tấp nập khách ra vào, đặc biệt vào giờ trưa.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Món ăn được nhiều người gọi nhất là bánh đa trộn và miến trộn. Một bát đầy đặn gồm giò tai, thịt bò trần, chả cá cùng phần rau trộn được nêm nếm vừa vị ngay từ đầu nên không cần thêm nhiều gia vị. Giò tai và chả cá thơm, thịt bò mềm, không bị dai. Khác với nhiều hàng bánh đa trộn khác ở Hà Nội, quán không sử dụng thịt cua trong bát trộn nhưng nếu gọi thêm nước dùng sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh đặc trưng từ cua đồng. Giá mỗi suất dao động khoảng 35.000 - 40.000 đồng.

Ảnh: Google Review

Lobster Queen - 52 Thợ Nhuộm

Dành cho những ai muốn đổi vị với các món Âu hiện đại, Lobster Queen mang đến thực đơn tập trung vào tôm hùm và các loại hải sản cao cấp.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Món nổi bật nhất là Lobster Roll với phần nhân tôm hùm đầy đặn kẹp trong bánh brioche mềm, ăn kèm nước sốt đậm vị. Ngoài ra, bánh mì sò điệp, bánh mì tôm sú phô mai hay mì tôm hùm cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách. Hải sản được đánh giá tươi, chế biến vừa vị, trong khi đồ uống như trà xí muội cũng là món được nhiều người yêu thích. Dù diện tích không quá lớn nhưng quán vẫn thu hút đông khách nhờ chất lượng món ăn và vị trí ngay khu vực trung tâm.

Ảnh: Google Review

The B6 Original Taste - 15 Dã Tượng

Nằm ngay đầu phố Dã Tượng, The B6 Original Taste là quán ăn Hàn Quốc nhỏ xinh được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không gian hai tầng được trang trí theo phong cách tối giản với tông trắng chủ đạo, kết hợp cây xanh và tranh treo tường tạo cảm giác như một quán cà phê.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Các món bán chạy nhất tại đây là gà lắc phô mai và kimbap. Gà được chiên nóng giòn, lớp bột không quá dày, phủ phô mai thơm nhưng không gây cảm giác ngấy. Kimbap cuộn chắc tay, phần nhân đầy đặn, cơm dẻo vừa phải. Mức giá được đánh giá hợp lý, phù hợp với học sinh, sinh viên và dân văn phòng quanh khu vực.

Ảnh: Google Review

Xôi gia truyền Bà Thu - 57 Thợ Nhuộm

Xuất hiện từ năm 1988, xôi Bà Thu là một trong những hàng xôi lâu năm nổi tiếng tại khu vực trung tâm Hà Nội. Dù chỉ là một quán vỉa hè với vài bộ bàn ghế đơn giản, nơi đây vẫn luôn đông khách mỗi sáng.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Một suất xôi đầy đủ gồm xôi trắng, thịt kho, trứng, lạp xưởng, pate và chả. Hạt xôi dẻo, tơi, không bị nát hay dính. Thịt kho mềm, đậm vị, trong khi trứng lòng đào tạo độ béo ngậy khi hòa quyện cùng xôi nóng. Ăn kèm là phần dưa góp chua nhẹ giúp cân bằng vị giác. Theo chia sẻ của chủ quán, mỗi ngày cửa hàng có thể bán từ 300 đến 500 suất, đặc biệt đông khách vào cuối tuần.

Ảnh: Google Review

Muối Tiêu - 90A Hai Bà Trưng

Là một trong những địa chỉ brunch được nhiều bạn trẻ Hà Nội yêu thích, Muối Tiêu ghi điểm nhờ không gian rộng rãi, nhiều ánh sáng tự nhiên cùng phong cách bài trí hiện đại, tối giản.

Ảnh: Di tích Nhà tù Hoả Lò

Trong thực đơn, Prawn Pasta là món được gọi nhiều nhất với phần mì dai vừa phải, tôm tươi và nước sốt đậm đà. Bên cạnh đó, Big Breakfast cũng là lựa chọn nổi bật nhờ khẩu phần lớn cùng nhiều lựa chọn chế biến trứng như scrambled, poached hoặc fried. Đồ uống khá đa dạng từ cà phê, trà, nước ép đến kombucha. Do lượng khách ổn định, đặc biệt vào cuối tuần, nhiều thực khách khuyến nghị nên đặt bàn trước để tránh phải chờ lâu.

Ảnh: Google Review

Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội hào hứng chia sẻ thêm những địa chỉ ăn uống yêu thích quanh khu vực Nhà tù Hỏa Lò. Một tài khoản gợi ý: "Bánh đa cua Thợ Nhuộm nhất định phải thử nhé cả nhà", trong khi người khác khẳng định ngắn gọn: "Phở Thành siêu ngon".

Không ít bình luận thích thú trước cách làm nội dung gần gũi của fanpage. Một người dùng hài hước viết: "Bài viết rất có ích cho những ai muốn ở lại Tù lâu hơn. Nhưng mà mình có thắc mắc là mua vé xong đi ra ăn cơm ngoài rồi có quay lại quý Tù được không? Vì các bạn chưa có cơm tù". Một tài khoản khác bổ sung thêm địa chỉ quen thuộc: "Bún ngan 45 Thợ Nhuộm nữa nhé các bạn, ngan ngon lắm nên trưa hơi đông".

Bên cạnh những gợi ý ẩm thực, nhiều người cũng dành lời khen cho sự chu đáo của đội ngũ quản lý di tích. "Hay quá ạ gia đình mình ơi, lo chỗ vui chơi còn lo cả chỗ ăn thế này thì còn gì bằng nữa ạ", một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác. Nhiều du khách cho biết danh sách này giúp họ dễ dàng lên kế hoạch tham quan và ăn uống trong một buổi tại khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời tiếp tục củng cố hình ảnh fanpage Nhà tù Hỏa Lò như một trong những trang thông tin về di tích lịch sử có cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi nhất hiện nay.