Nhà trọ, chung cư nên kiểm soát rủi ro cháy nổ thay vì cấm xe điện

Theo báo cáo đề xuất lộ trình và kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện tại Việt Nam của Ngân hàng thế giới (WB), phát triển mạng lưới trạm sạc là yếu tố quyết định cho việc sử dụng xe điện tại Việt Nam.

WB đề xuất, trong giai đoạn từ nay đến năm 2027, các thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam nên tập trung phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng, trong đó ưu tiên các khu dân cư và chung cư hiện đại.

"Các tòa nhà chung cư nên có sẵn thiết bị sạc cho xe điện tại bãi đậu xe, tiếp đến là bãi đậu xe tại các khu vực tiện ích như trung tâm thương mại, siêu thị... Trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2030, cần mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng ở các khu vực ngoài đô thị.

Đến giai đoạn 2030-2035, công cuộc phát triển mạng lưới trạm sạc sẽ chuyển từ việc mở rộng phạm vi địa lý sang tăng mật độ ở cả khu vực đô thị và ngoài đô thị", báo cáo của WB nêu rõ.

Một trạm sạc ô tô điện công cộng tại Hà Nội. Ảnh: Lộc Liên.

Liên quan đến vấn đề trạm sạc xe điện tại các khu chung cư, thời gian qua xuất hiện một số thông tin về việc chung cư và nhà trọ ở TPHCM và Hà Nội từ chối nhận giữ xe điện trong hầm gửi xe gây xôn xao.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề vừa nêu, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - nhận định, lý do ban quản lý chung cư hay chủ nhà trọ không nhận giữ xe điện là do chưa có giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu vực sạc xe điện.

Nếu nhận giữ xe điện mà không có các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, thì ban quản lý chung cư hay chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt hành chính nếu xảy ra hỏa hoạn ở mức độ nhẹ, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hỏa hoạn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Bàn về giải pháp, luật sư Hoàng Tuấn Vũ chỉ ra, Điều 24 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 quy định, chỉ được sử dụng thiết bị sạc cho xe điện nếu bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nơi sạc điện cho xe điện trong nhà phải có giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC; khu vực sạc điện cho xe điện tập trung trong nhà phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn.

Vị đại diện Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, việc cấm gửi xe điện tại chung cư là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cư dân, đi ngược lại chủ trương chuyển đổi xanh của Nhà nước. Do đó, cần chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “kiểm soát rủi ro”, tức là xác định rõ các nguy cơ (cháy nổ, chập điện), xây dựng quy trình quản lý, vận hành, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho cư dân và tài sản chung.

Việc cấm gửi xe điện tại chung cư là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cư dân. Ảnh: Phan Thiên.

Các chung cư nên chủ động xây dựng mô hình quản lý xe điện an toàn, văn minh, kiểm soát rủi ro thay vì cấm đoán, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển giao thông xanh, bảo vệ môi trường.

Luật sư Vũ nhấn mạnh: "Tại thời điểm hiện tại, các quy định về bảo quản, gửi giữ xe điện ở chung cư đã được quy định khá đầy đủ trong Luật Nhà ở 2023, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 và Nghị định 106/2025 của Chính phủ. Các nội dung này đã có đủ yêu cầu về khu vực sạc cho xe điện , đảm bảo an toàn PCCC và quản lý vận hành theo quy chuẩn mới.

"Vấn đề quan trọng hiện nay là cần thực hiện nghiêm túc các quy định đã nêu trên để góp phần mở rộng công cuộc xanh hóa ngành giao thông. Nếu có phát sinh bất cập trong thực tiễn, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, đánh giá để có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong tương lai nếu cần thiết", luật sư Vũ nói.