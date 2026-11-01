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Nhà sáng lập Cô Gia Thọ cùng các thành viên gia đình đồng loạt rút khỏi HĐQT Thiên Long

Hà Linh
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Danh sách ứng viên thay thế chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ do tập đoàn Kokuyo đề cử. Trước đó, vào tháng 12/2025, tập đoàn đến từ Nhật Bản đã công bố thương vụ thâu tóm Thiên Long.

Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) mới đây đã công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 12. Đáng chú ý là các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Theo đó, các thành viên HĐQT sẽ được miễn nhiệm, bao gồm Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ và người thân trong gia đình là em gái Cô Cẩm Nguyệt, con trai Cô Trần Cơ Nguyên và con gái Cô Trần Dinh Dinh. Người còn lại là ông Nguyễn Đình Tâm - cựu Tổng Giám đốc Công ty. Tất cả nhân sự dự kiến được miễn nhiệm đều đã gửi đơn từ nhiệm đến HĐQT.

Danh sách ứng viên thay thế chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ do tập đoàn Kokuyo đề cử. Trước đó, vào tháng 12/2025, tập đoàn đến từ Nhật Bản đã công bố thương vụ thâu tóm Thiên Long. Các giao dịch mua cổ phần dự kiến được triển khai theo 2 bước.

Đầu tiên, tập đoàn Nhật Bản mua lại 46,8% cổ phần từ CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị do nhà sáng lập và các bên liên quan sở hữu. Sau đó, Kokuyo tiếp tục chào mua công khai thêm tối đa 18,2% từ các cổ đông khác, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa là 65.01%.

Đến nay, thương vụ đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chấp thuận có điều kiện, kèm yêu cầu về đầu tư R&D tại Việt Nam và thị phần. Trong khi đó, phía Kokuyo cũng đã thông qua khoản tăng vốn 28 tỷ Yên cho một pháp nhân tại Singapore để thực hiện giao dịch mua cổ phần.

Đáng chú ý, song song với việc tái cơ cấu HĐQT, Thiên Long cho biết ông Cô Gia Thọ sau khi rời ghế Chủ tịch sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Danh dự theo một hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Ông Cô Gia Thọ sẽ tham gia các cuộc họp và đại diện Công ty tại các sự kiện, cũng như hỗ trợ về uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác, nhưng sẽ không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành.

Về phần mình, ông Cô Gia Thọ cũng cam kết bảo mật thông tin trong vòng 5 năm và không tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp với mảng văn phòng phẩm của Thiên Long. Các điều khoản cạnh tranh này sẽ không áp dụng với hoạt động hiện hữu của CTCP Pega Holding và CTCP Văn hóa Phương Nam - nơi ông Thọ vẫn đang giữ vai trò lãnh đạo.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2026, nhà sáng lập Thiên Long đã khẳng định sẽ có trách nhiệm hỗ trợ đối tác Nhật Bản phát triển Thiên Long bền vững.

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