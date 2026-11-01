Đinh lăng khá dễ sống, nhưng trồng lâu năm chưa chắc mọi người đã hiểu hết về loại cây quen thuộc này.

Ở nhiều gia đình Việt, đinh lăng được trồng ngay trong sân, trước cửa hoặc trong chậu. Có nhà trồng để lấy lá ăn kèm, có người đơn giản thấy cây xanh quanh năm, dễ chăm nên cứ để cây lớn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu nhà đang có một cây đinh lăng, có 4 điều khá quan trọng bạn nên biết, bởi chúng liên quan trực tiếp đến cách chăm cây, sử dụng lá và đặc biệt là phần rễ thường được nhiều người quan tâm.

1. Đinh lăng ưa sáng nhưng không có nghĩa cứ đem phơi nắng gắt cả ngày

Đinh lăng có thể phát triển tốt ở nơi có ánh sáng, vì vậy trồng cây trong một góc quá tối thường khiến thân vươn dài, tán thưa và cây kém khỏe. Tuy nhiên, cây non hoặc đinh lăng trồng trong chậu cũng không nhất thiết phải chịu nắng gay gắt liên tục, nhất là vào những ngày hè nóng. Vị trí có ánh sáng tốt, thông thoáng và nhận được nắng trong một phần thời gian trong ngày thường dễ chăm hơn. Nếu cây đang ở chỗ râm lâu ngày, cũng không nên đột ngột chuyển ra nắng gắt cả ngày mà nên cho cây thích nghi dần.

2. Điều đinh lăng sợ không phải thiếu vài lần tưới mà là đất liên tục úng nước

Nhìn tán lá khá xanh tốt, nhiều người có xu hướng tưới đinh lăng thường xuyên với suy nghĩ càng đủ nước cây càng nhanh lớn. Thực tế, đất giữ nước quá lâu mới là vấn đề đáng ngại, bởi bộ rễ cần môi trường thoát nước tốt. Với cây trồng chậu, hãy đặc biệt kiểm tra lỗ thoát nước và tránh để nước đọng dưới đáy; còn cây trồng trực tiếp xuống đất cũng không nên đặt ở vị trí cứ mưa là ngập. Thay vì cố định ngày nào cũng tưới, mọi người có thể quan sát độ ẩm của đất rồi mới bổ sung nước. Đất còn ẩm thì chưa cần vội tưới thêm, nhất là những ngày mát hoặc mưa nhiều.

3. Muốn cây nhiều cành, dễ hái lá thì đừng tiếc việc cắt tỉa

Đinh lăng nếu cứ để phát triển tự do trong nhiều năm có thể vươn khá cao, phần dưới thưa cành và mỗi lần muốn lấy vài lá lại phải với lên trên. Vì vậy, với cây trồng chủ yếu để lấy lá, việc cắt tỉa hợp lý sẽ giúp kiểm soát chiều cao và kích thích cây tạo thêm nhánh mới, nhờ đó tán cây gọn và việc thu hái cũng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đừng vì thấy đinh lăng dễ mọc mà liên tục vặt sạch lá hoặc cắt quá mạnh trong một lần. Cây vẫn cần đủ tán lá để sinh trưởng, đặc biệt với những cây còn nhỏ hoặc vừa được chuyển chậu, thay đất.

4. Rễ đinh lăng được dùng làm dược liệu nhưng không nên tự đào lên ngâm rượu rồi uống tùy ý

Đây có lẽ là điều đáng lưu ý nhất với những gia đình đang có cây đinh lăng lâu năm. Rễ đinh lăng thực sự được sử dụng trong y học cổ truyền và cũng có trong Dược điển Việt Nam, vì thế chuyện đinh lăng được dùng làm dược liệu không phải lời truyền miệng vô căn cứ. Tuy nhiên, từ đó suy ra rằng cứ có cây lâu năm trong vườn là có thể đào rễ, thái ra ngâm rượu rồi uống thường xuyên lại là chuyện khác. Dược liệu cần được nhận diện đúng, sơ chế, sử dụng đúng bộ phận và liều lượng; việc dùng quá nhiều hoặc kéo dài không đồng nghĩa với tốt hơn. Đặc biệt, rượu đinh lăng vẫn là đồ uống có cồn, không nên coi đây là một loại nước bổ để sử dụng tùy ý. Nếu muốn dùng đinh lăng với mục đích điều trị hoặc dùng lâu dài, tốt nhất nên hỏi người có chuyên môn thay vì tự áp dụng các công thức truyền miệng.

Đinh lăng không phải loại cây quá khó chiều. Chỉ cần có đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt, tưới vừa phải và cắt tỉa hợp lý, một cây có thể được duy trì trong nhà khá lâu. Còn với lá, thân hay rễ, mọi người nên tách bạch giữa việc sử dụng như một loại cây quen thuộc trong đời sống với việc dùng làm dược liệu. Cây trồng ngay trong sân nhà không có nghĩa bộ phận nào của cây cũng có thể sử dụng tùy ý.