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Nhà miền Tây khiến cả nước sững sờ

Phác Thái Anh
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Chỉ 1 cú lia máy quay nhanh cơ ngơi miền Tây cũng đủ khiến dân tình trầm trồ.

Nhắc đến nhà miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến những cơ ngơi có diện tích rộng rãi, chiều dài "miên man" và không gian sống thoải mái hiếm nơi nào có được. Mỗi căn nhà lại mang một phong cách riêng, từ hiện đại, sang xịn đến mộc mạc, gần gũi, nhưng điểm chung vẫn là lợi thế đất rộng, tha hồ xây dựng theo sở thích của gia chủ. Dù đã trở thành "đặc sản" của vùng sông nước, những căn nhà như vậy mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý. Mới đây, một cơ ngơi miền Tây gây sốt với hơn 100.000 lượt xem khi khoe không gian dài rộng đến mức khiến dân tình phải trầm trồ. Tưởng rằng phần nhà phía trước với phòng khách, phòng bếp đã đủ rộng rãi, thế nhưng phía sau còn tiếp tục mở ra một gian nhà sau đầy ấn tượng. Nhiều người hài hước bình luận rằng ngồi ở gian nhà sau có khi còn không bắt nổi wifi từ gian nhà trước vì khoảng cách quá xa, và gia chủ cũng nhanh chóng tiết lộ gia đình phải dùng tới 3 cục wifi để phủ sóng toàn bộ căn nhà.

Ngay từ ngoài cửa, căn nhà đã gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, thoáng đãng đúng chất nhà miền Tây. Chiếc ô tô được đặt gọn trong góc nhà phần nào giúp người xem mường tượng về độ thoải mái của không gian sinh hoạt. Bước vào bên trong, căn nhà tiếp tục ghi điểm với thiết kế hiện đại, cách bố trí hợp lý, tạo cảm giác rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm cúng.

Đi thẳng từ phòng khách vào bên trong, căn nhà mở ra phần không gian "dài hun hút". Có thể thấy khoảng cách từ khu vực tiếp khách đến phòng bếp dài rộng miên man, nhờ đó gia chủ có thể thoải mái bố trí nhiều đồ dùng như võng thư giãn, hai bộ sập và hai bộ bàn ăn... Không gian vừa tiện nghi vừa gần gũi, nhìn thấy cảm nhận được sự thoải mái rất riêng của nhà miền Tây.

Tưởng chừng không gian trong nhà đã đủ rộng rãi, nhưng phía sau khu bếp vẫn tiếp tục mở ra một khoảng diện tích lớn với căn nhà sau riêng biệt. Hai bên là sân vườn thoáng đãng, cây cối xanh mát tạo cảm giác bình yên, thư thái. Để di chuyển từ nhà trước sang nhà sau, gia chủ còn thiết kế một chiếc cầu bắc ngang đầy thú vị. Có nhà trước, nhà sau, có sân vườn rộng rãi lại thêm cả cây cầu kết nối, cơ ngơi này thoạt nhìn đơn giản mà lại khiến nhiều người phải trầm trồ trước dài rộng vô bờ bến.

Nguồn hình ảnh: TikTok @phamhtahm

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