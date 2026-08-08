Nhà máy lọc dầu doanh thu hơn 100.000 tỷ của Việt Nam lần đầu tiên xuất bán một loại nhiên liệu mới

Sau khi đẩy mạnh sản xuất xăng E10, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm năng lượng xanh.

Ảnh: BSR

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vừa xuất bán thành công lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên.

Theo BSR, lô hàng có khối lượng gần 45 m3, được xuất bán cho Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH Nam Phúc.

Trước đó, BSR đã nhập khoảng 3.000 lít nhiên liệu Diesel sinh học gốc B100 để thực hiện phối trộn thử nghiệm các sản phẩm B5 và B10 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau quá trình thử nghiệm, các mẫu sản phẩm được kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Diesel B5 là hỗn hợp giữa dầu diesel truyền thống và nhiên liệu diesel sinh học gốc B100. Theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, B5 có hàm lượng nhiên liệu sinh học từ 4-5% theo thể tích. Trong khi đó, B100 được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học như dầu thực vật hoặc mỡ động vật.

B100 là diesel sinh học nguyên chất, được sản xuất từ Fatty Acid Methyl Ester (FAME) và không pha trộn với diesel có nguồn gốc dầu mỏ. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học được kỳ vọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, bụi mịn, đồng thời thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống.﻿

Khu xuất bán sản phẩm bằng đường bộ của NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Việc xuất bán lô B5 đầu tiên diễn ra trong bối cảnh BSR đang mở rộng danh mục nhiên liệu sinh học và các sản phẩm có mức phát thải thấp hơn tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trước đó, doanh nghiệp đã đưa xăng E10 RON95 ra thị trường. Tháng 5/2026, BSR lần đầu xuất bán bằng đường biển lô 12.000 m3 xăng E10 RON95. Theo kế hoạch khi đó, doanh nghiệp dự kiến sản xuất và cung ứng khoảng 80.000-100.000 m3 E10 RON95 mỗi tháng.

Nguồn ethanol E100 phục vụ pha chế E10 được cung cấp từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Nhà máy này đã được đưa trở lại vận hành từ đầu năm nay sau thời gian dài gián đoạn.

Ngoài các dòng nhiên liệu sinh học, BSR thời gian qua cũng nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới theo xu hướng chuyển dịch năng lượng, trong đó có nhiên liệu hàng không bền vững SAF.

Hoạt động mở rộng danh mục sản phẩm diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của BSR tăng mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BSR ghi nhận doanh thu hợp nhất 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần mức 1.884 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cũng nộp ngân sách Nhà nước 5.871 tỷ đồng.

Riêng quý II/2026, BSR đạt doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng, tăng hơn 384%.

Với kết quả này, sau nửa năm BSR đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và đạt gần 5,9 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm. Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng.