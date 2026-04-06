Dưới sự lãnh đạo của ông, đơn vị đã hoàn thành việc phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon, cũng như tên lửa chiến lược Avangard.

Alexander Leonov tiếp quản NPO Mashinostroyenia vào năm 2007, trở thành mắt xích quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ từ trường phái thiết kế thời Liên Xô sang ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại của Nga.

Alexander Georgievich thuộc thế hệ các kỹ sư có sự nghiệp gắn bó mật thiết với một doanh nghiệp duy nhất. Sinh năm 1952, ông tốt nghiệp Học viện Hàng không Moskva (MAI) năm 1975 và ngay lập tức gia nhập TsKBM (nay là Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nga), bắt đầu với vị trí kỹ sư thường.

Ông đã làm việc hơn 45 năm tại doanh nghiệp đặt ở Reutov, thăng tiến qua các cấp bậc cho đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành kiêm Trưởng thiết kế vào năm 2007.

Sự nghiệp của ông trải dài qua những thập kỷ cuối cùng của Chiến tranh Lạnh và giai đoạn chuyển đổi phức tạp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nơi ông trở thành một nhân vật đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của Leonov, NPO Mashinostroeniya duy trì tốt sự kế thừa giữa các thế hệ.

Mục tiêu chính của giám đốc là giữ chân những nhân viên đã từng làm việc với người sáng lập phòng thiết kế, Vladimir Chelomey, và thu hút kỹ sư trẻ từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu: Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moskva, Viện Vật lý và Công nghệ Moskva, Viện Hàng không Moskva và Viện Hàng không Dân dụng Moskva.

Nhà thiết kế lỗi lạc Alexander Leonov.

Nhà quan sát quân sự - Đại tá nghỉ hưu Viktor Litovkin nhấn mạnh vai trò của ông trong việc bảo tồn tiềm năng khoa học: "Đây chính xác là những gì Leonov đã đạt được, ông đã quản lý để bảo tồn trường phái thiết kế của Liên Xô và phát triển nó trong điều kiện mới.

Đó là sự hợp tác giữa các nhân tài Liên Xô xuất sắc và tư duy khoa học hiện đại. Trong những năm 1990 khó khăn, khi các doanh nghiệp thất bại, ông đã tìm việc làm cho các nhà thiết kế xuất sắc, bảo tồn truyền thống về siêu thanh, tạo ra vật liệu và các loại nhiên liệu mới.

Leonov đã dựa vào những người như Herbert Efremov - cha đẻ của Avangard, cho họ cơ hội không chỉ được ghi danh mà còn được tích cực làm việc và truyền đạt kiến thức cho các thế hệ trẻ hơn", nhà phân tích nói rõ.

Mặc dù tên của Leonov thường được truyền thông nhắc đến nhiều nhất với tên lửa Zircon, nhưng phạm vi trách nhiệm của cục thiết kế dưới sự lãnh đạo của ông rộng hơn đáng kể.

Leonov đã phát triển tên lửa hành trình hải quân Meteorit, cũng như các hệ thống tên lửa Malakhit, Bazalt, Vulkan và Granit. Bên cạnh đó là dự án quốc tế BrahMos được phát triển chung với Ấn Độ cũng in đậm dấu ấn của ông.

Công nghệ siêu thanh chiếm một vị trí đặc biệt trong di sản của nhà thiết kế, khi Zircon đạt tốc độ xấp xỉ Mach 10, còn đầu đạn Avangard được gắn trên phương tiện phóng UR-100N UTTKh đạt tốc độ Mach 27.

Thách thức kỹ thuật chính nằm ở khả năng điều khiển: Ở tốc độ này, một lớp plasma hình thành xung quanh vật thể, chặn sóng vô tuyến. Các kỹ sư của NPO đã thành công trong việc giải quyết vấn đề liên lạc và hiệu chỉnh quỹ đạo trong điều kiện nói trên.

Một trong những chiến lược kỹ thuật quan trọng của Leonov là việc phổ quát hóa các hệ thống phóng. Điều này cho phép Hải quân tránh việc phải thiết kế lại tàu chiến cho mỗi loại vũ khí mới.

Chuyên gia Viktor Litovkin giải thích lý do đằng sau quyết định này: "Hệ thống phóng Zircon độc đáo ở chỗ nó được thiết kế như một bệ phóng đa năng. Tên lửa Oniks, Kalibr và Zircon đều có thể được triển khai từ cùng một ống phóng.

Đây là giải pháp rất thông minh khi một bệ phóng duy nhất sử dụng được cả 3 loại tên lửa. Điều này giúp tiết kiệm không gian trên tàu và đơn giản hóa công tác hậu cần. Tính đa chức năng này đã được phát triển dưới sự lãnh đạo của Leonov", ông Litovkin nói rõ.

Dưới sự lãnh đạo của Alexander Leonov, NPO Mashinostroyenia không chỉ sản xuất một loạt vũ khí tên lửa mà còn mở rộng sự hiện diện của mình trong không gian, phát triển tàu vũ trụ cỡ nhỏ Kondor và phương tiện phóng Strela.

Ông Leonov đã để lại một cấu trúc hoạt động hiệu quả, nơi các "cựu chiến binh" của ngành khoa học tên lửa Liên Xô được tích hợp vào việc đào tạo các chuyên gia trẻ.

Công trình của ông đã cung cấp cho Hải quân Nga một công cụ mà hiện nay không có sản phẩm tương đương nào trên thế giới - một vũ khí siêu thanh trên biển có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.