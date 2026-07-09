Nhà đầu tư ở nước láng giềng Việt Nam bất ngờ quay lưng với vàng, gần 3 tỷ USD 'tháo chạy' khỏi các quỹ ETF trong 1 tháng

Nhà đầu tư Trung Quốc đã rút kỷ lục 2,91 tỷ USD khỏi các quỹ ETF vàng trong nước trong tháng 6, khi chứng khoán tăng mạnh và đồng nhân dân tệ vững lên làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đây là tháng rút vốn lớn nhất từng ghi nhận với các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc.

Các quỹ vàng tại Trung Quốc đại lục trở thành lực kéo chính đối với thị trường ETF vàng châu Á trong tháng 6. WGC cho biết khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nội địa tiếp tục cải thiện, khiến dòng tiền chuyển sang các tài sản có mức rủi ro cao hơn nhưng kỳ vọng sinh lời tốt hơn. Việc bán ra cũng khiến giá vàng tính theo nhân dân tệ suy yếu thêm.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với những tháng đầu năm. Trong 4 tháng đầu 2026, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu dòng vốn vào quỹ ETF vàng toàn cầu. Tuy nhiên, khi chứng khoán trong nước khởi sắc và đồng nội tệ mạnh lên, nhiều nhà đầu tư chọn chốt lời sau giai đoạn vàng tăng nóng.

Theo dữ liệu WGC, Huaan Yifu Gold ETF bị rút khoảng 1,14 tỷ USD trong tháng 6. Guotai Gold ETF mất 352,1 triệu USD, còn E Fund Gold Tradable Open-end Securities Investment Fund ghi nhận dòng vốn rút 334,2 triệu USD. Làn sóng bán ra từ Trung Quốc kéo tổng dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng châu Á lên 2,3 tỷ USD trong tháng 6, mức tệ nhất từng ghi nhận tại khu vực.

Dù vậy, bức tranh nửa đầu năm vẫn tích cực. Các quỹ ETF vàng châu Á hút ròng 12 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từng ghi nhận cho một nửa đầu năm và là khu vực đóng góp lớn nhất vào dòng vốn toàn cầu. Trên phạm vi thế giới, các quỹ ETF vàng vẫn hút ròng 8 tỷ USD trong nửa đầu năm, bất chấp đợt rút vốn mạnh tại Trung Quốc trong tháng 6.

Trái ngược với châu Á, các quỹ tại Bắc Mỹ ghi nhận dòng vốn rút 7,67 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, khởi đầu yếu nhất kể từ năm 2013. Theo Ray Jia, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Ấn Độ, của WGC, nhà đầu tư Mỹ giảm nắm giữ quỹ ETF vàng do lợi suất cao hơn và kỳ vọng lãi suất tăng trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng.

Áp lực lãi suất cũng là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới giảm trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 8/7, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.060-4.130 USD/ounce, thấp hơn khoảng 5% so với đầu năm. Reuters ghi nhận giá vàng có lúc giảm hơn 1% trong phiên 8/7 xuống 4.061,32 USD/ounce, khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Mỹ duy trì lãi suất cao hơn.

Dù giá vàng đi xuống, hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn rất sôi động. WGC cho biết khối lượng giao dịch vàng toàn cầu đạt bình quân kỷ lục 488 tỷ USD mỗi ngày trong nửa đầu năm, mức cao nhất trong dữ liệu của tổ chức này. Tuy nhiên, tài sản quản lý của các quỹ ETF vàng toàn cầu giảm 6% trong cùng kỳ, phản ánh tác động của giá vàng thấp hơn dù dòng vốn ròng vẫn dương.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu vàng tại châu Á chưa suy yếu về mặt cấu trúc. Nicky Shiels, Giám đốc nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS PAMP, nhận định châu Á vẫn là động lực lớn của thị trường vàng, chiếm khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Tuy nhiên, quyền định giá vẫn chủ yếu nằm ở London và New York.

Điều này đang dần thay đổi khi Hong Kong thử nghiệm hệ thống thanh toán và bù trừ vàng mới từ ngày 7/7, nhằm xây dựng thành phố thành trung tâm giao dịch vàng toàn cầu.

Theo Shiels, Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải hiện đã bắt đầu đưa thanh khoản trực tiếp vào trung tâm mới của Hong Kong, tạo cơ sở để dịch chuyển một phần quyền định giá vàng sang phía Đông.

MKS PAMP vẫn giữ dự báo giá vàng bình quân năm nay ở mức 4.500 USD/ounce. Điều đó cho thấy dù nhà đầu tư Trung Quốc đang chốt lời mạnh trong ngắn hạn, nhu cầu vàng tại châu Á và xu hướng đa dạng hóa tài sản vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường trong phần còn lại của năm.

Theo SCMP﻿