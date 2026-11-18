Về chung một nhà, Phương Nga - Bình An hiện sống trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt. Chuyện tình yêu ngọt ngào của nàng Hậu nên duyên với mối tình đầu là nam diễn viên điển trai luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả. Cuối năm 2022, cả hai chính thức về chung một nhà bằng đám cưới ngập tràn hạnh phúc, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Phương Nga và Bình An dọn về sống chung trong căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội. Tổ ấm của cặp đôi gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi. Đây cũng là nơi thường xuyên xuất hiện trong những đoạn clip đời thường được hai vợ chồng chia sẻ trên mạng xã hội, từ những khoảnh khắc sinh hoạt giản dị đến các góc nhà được chăm chút tỉ mỉ. Năm 2023, Phương Nga và Bình An từng cải tạo lại phòng ngủ để có được không gian nghỉ ngơi thoải mái, phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt. Đến tháng 7/2025, cặp đôi tiếp tục nâng cấp tổ ấm, lần này tập trung vào khu vực sinh hoạt chung và phòng ngủ. Sau cải tạo, căn hộ như được khoác lên diện mạo mới, vừa sang xịn, hiện đại vừa mang đến cảm giác ấm cúng, dễ chịu hơn.

Căn nhà tân hôn của Phương Nga - Bình An trước khi cải tạo

Về chung một nhà, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An lựa chọn sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Tổ ấm của cặp đôi gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng hệ thống nội thất tiện nghi. Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hé lộ nhiều góc nhỏ trong căn nhà khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Căn hộ từng được cải tạo phòng ngủ vào năm 2023, và đến tháng 7/2025, Phương Nga và Bình An tiếp tục cải tạo tổ ấm để nâng cấp không gian sống. Theo chia sẻ của cặp đôi, sau đợt bão, căn hộ xuất hiện một vài hư hỏng nhỏ. Bên cạnh việc khắc phục những vấn đề này, hai vợ chồng cũng muốn làm mới nhà cửa, thay đổi diện mạo một số khu vực để cuộc sống sinh hoạt trở nên thoải mái, thuận tiện hơn. Vì vậy, cặp đôi tập trung cải tạo các khu vực chính là không gian sinh hoạt chung và phòng ngủ, chỉ một chút thay đổi cũng đủ mang đến diện mạo mới mẻ, sang xịn hơn cho tổ ấm.

Vốn đã đẹp, không gian sống của Phương Nga - Bình An sau cải tạo lại càng đẹp hơn

Sau cải tạo, tổ ấm của Á hậu Phương Nga và Bình An vốn đã đẹp mắt nay càng trở nên sang xịn, hiện đại và có gu hơn. Cặp đôi quyết định khoác áo mới cho không gian sống bằng gam trắng chủ đạo, mang đến cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần trần và sàn nhà khi cả hai quyết định thay mới hoàn toàn hai hạng mục này để tạo diện mạo khác biệt cho căn nhà.

Phương Nga chia sẻ vợ chồng cô đều yêu thích kiểu lát sàn xương cá nên đã nhanh chóng lựa chọn thiết kế này. Thay vì những gam màu gỗ tối thường thấy, cặp đôi ưu tiên chất liệu có màu sáng, thiên lạnh để không gian trông trẻ trung và thoáng mắt hơn. Kiểu lát xương cá với những đường vân đan xen cũng tạo thêm điểm nhấn cho mặt sàn, giúp căn nhà có chiều sâu mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Bên cạnh đó, phần trần nhà cũng được làm mới với gam màu sáng, kết hợp cùng sàn và tường trắng tạo nên sự đồng điệu trong tổng thể. Việc sử dụng bảng màu sáng xuyên suốt giúp các khu vực trong nhà có cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn đáng kể. Dù không thay đổi bằng những gam màu nổi bật hay cách trang trí phức tạp, màn cải tạo lần này vẫn mang đến diện mạo hoàn toàn khác cho tổ ấm của Phương Nga và Bình An: sáng sủa, thanh lịch và hiện đại hơn.

Một góc khu vực phòng khách gây chú ý với thiết kế mái vòm mềm mại, kết hợp cùng hệ tủ kính trưng bày cúp và những món đồ decor được lựa chọn tỉ mỉ. Thiết kế tủ kính không chỉ giúp bảo quản các món đồ lưu niệm mà còn biến chúng thành điểm nhấn trang trí, tạo cảm giác sang trọng và có dấu ấn riêng cho không gian. Ở góc này, Phương Nga và Bình An còn bố trí thêm một chiếc kệ tủ nhỏ cùng tranh nghệ thuật, giúp tổng thể thêm sinh động, có chiều sâu mà không bị rối mắt. Sự kết hợp giữa đường nét kiến trúc mềm mại, chất liệu kính và những món đồ trang trí tinh tế khiến góc phòng khách trở nên cuốn hút hơn hẳn.

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Khu vực bếp sau cải tạo cũng đẹp mãn nhãn với tông trắng kem tinh khôi, mang đến cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và vô cùng trang nhã. Cặp đôi lựa chọn thiết kế bếp chữ U nhằm tận dụng tối đa diện tích, đồng thời tạo sự thuận tiện trong quá trình nấu nướng, sơ chế và sắp xếp đồ đạc. Bàn ăn được bố trí ngay cạnh khu vực bếp, giúp việc chuẩn bị và thưởng thức các bữa ăn hằng ngày trở nên dễ dàng hơn. Để giữ được vẻ đẹp đồng nhất, hệ tủ bếp trên dưới, tủ lạnh, máy hút mùi cùng nhiều thiết bị và vật dụng nhà bếp đều được ưu tiên lựa chọn gam trắng. Cách phối màu ton-sur-ton này không chỉ tạo cảm giác gọn gàng, chỉn chu mà còn giúp căn bếp trông hiện đại và sang xịn hơn. Đặc biệt, không gian còn sở hữu hệ cửa sổ lớn, đón ánh sáng tự nhiên và giúp không khí lưu thông tốt. Nhờ vậy, dù có nhiều hệ tủ và thiết bị phục vụ sinh hoạt, căn bếp vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng, rộng rãi, không hề bí bách.

Phòng ngủ của Phương Nga và Bình An tiếp tục duy trì tông trắng chủ đạo, tạo sự hài hòa với phong cách thiết kế chung của toàn bộ căn nhà. Không gian được bài trí theo hướng tối giản, không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ mà tập trung vào những món nội thất thiết yếu, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của hai vợ chồng. Trong phòng còn được lắp đặt tivi để phục vụ nhu cầu giải trí, mang đến những phút giây thư giãn thoải mái ngay tại không gian riêng tư.

Một trong những điểm đáng chú ý là hệ tủ lưu trữ kích thước lớn được bố trí trong phòng, giúp vợ chồng Phương Nga có thêm nhiều không gian sắp xếp quần áo, túi xách và phụ kiện cá nhân. Đặc biệt, bên cạnh những ngăn tủ đóng kín, cặp đôi còn thiết kế các khoang mở để trưng bày nước hoa, đồ trang sức và những món phụ kiện yêu thích. Cách bố trí này vừa giúp việc tìm kiếm, sử dụng đồ đạc thuận tiện hơn, vừa tạo thêm điểm nhấn trang trí cho căn phòng. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phòng ngủ vẫn toát lên vẻ gọn gàng, tinh tế và sang xịn.