Nhà có trẻ nhỏ: 3 việc nên tránh khi thắp hương

Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng khi trong nhà có trẻ nhỏ, một vài thói quen tưởng bình thường lại cần được chú ý hơn. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến không gian thờ cúng tiềm ẩn những rủi ro không đáng có.

Trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò và chưa nhận thức đầy đủ về những thứ có thể gây nguy hiểm. Trong khi đó, quá trình thắp hương lại liên quan đến lửa, nguồn nhiệt, tàn hương và khói. Vì vậy, gia đình không cần thay đổi nếp thờ cúng vốn có, nhưng nên điều chỉnh một số thói quen để vừa giữ được sự trang nghiêm, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ.

Dưới đây là 3 việc nên tránh khi thắp hương nếu trong nhà có trẻ nhỏ.

1. Tránh để trẻ tự đến gần bàn thờ khi hương, nến còn đang cháy

Đây là điều quan trọng nhất nhưng cũng rất dễ bị chủ quan, đặc biệt với những gia đình có bàn thờ đặt ở vị trí tương đối thấp hoặc trẻ có thể tiếp cận bằng ghế, bàn và các đồ vật xung quanh. Trong lúc thắp hương, bát hương có thể có phần chân hương đang cháy, nến hoặc đèn dầu tạo ra nguồn nhiệt, chưa kể tàn hương nóng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trẻ nhỏ lại thường bị thu hút bởi ánh lửa và những đồ vật lạ mắt nên chỉ cần người lớn mất tập trung trong thời gian ngắn, trẻ có thể đưa tay chạm vào hoặc vô tình làm đổ đồ thờ.

Bởi vậy, sau khi thắp hương, người lớn không nên mặc định rằng đặt bàn thờ cao là đã hoàn toàn an toàn. Cần hạn chế để trẻ chơi một mình gần khu vực thờ cúng, đồng thời không kê ghế, bàn nhỏ hay những vật trẻ có thể trèo lên ngay bên dưới. Nếu có sử dụng nến hoặc đèn dầu, càng phải chú ý khoảng cách với trẻ và các vật dễ bắt lửa. Với trẻ đã đủ lớn để hiểu, người lớn cũng nên giải thích rõ đây là khu vực không được tự ý chạm vào thay vì chỉ nhắc nhở chung chung.

2. Tránh đóng kín phòng khi đang thắp nhiều hương

Mùi hương quen thuộc không đồng nghĩa với việc càng nhiều khói càng tốt. Khi đốt hương, quá trình cháy tạo ra khói và các hạt bụi mịn cùng nhiều chất trong sản phẩm cháy. Nếu thắp nhiều nén cùng lúc trong một căn phòng nhỏ, đóng kín cửa và để khói tích tụ, chất lượng không khí trong phòng có thể giảm đáng kể. Trẻ nhỏ càng không nên được để ngồi hoặc chơi lâu trong không gian có nhiều khói hương. Vì vậy, gia đình nên thắp lượng hương vừa phải và chú ý thông thoáng không gian phù hợp với điều kiện căn nhà. Với căn hộ hoặc phòng thờ nhỏ, càng không cần tạo một căn phòng đặc khói mới được xem là thành kính. Nếu khói đã tích tụ nhiều, nên đưa trẻ sang khu vực khác và tăng thông gió một cách an toàn. Điều quan trọng của việc thắp hương nằm ở sự trang nghiêm và thành kính, không nằm ở số lượng hương được đốt hay lượng khói tạo ra.

3. Tránh rời khỏi khu vực ngay sau khi vừa thắp hương

Thắp hương xong rồi đi làm việc khác ngay là thói quen khá dễ gặp, nhưng với gia đình có trẻ nhỏ, đây lại là thời điểm cần chú ý. Hương, nến hoặc đèn dầu vẫn đang cháy trong khi trẻ có thể di chuyển tới khu vực bàn thờ mà người lớn không biết. Ngoài nguy cơ trẻ chạm vào nguồn nhiệt, tàn hương cũng có thể rơi xuống khăn trải, giấy, đồ cúng hoặc những vật liệu dễ bắt lửa nếu khu vực thờ được bố trí chưa hợp lý. Người lớn vì thế nên dành thời gian quan sát sau khi thắp hương, kiểm tra hương đã được cắm chắc chắn, nến hoặc đèn được đặt ổn định và xung quanh không có giấy, vải hay vật dễ cháy nằm quá gần. Không nhất thiết phải đứng cạnh bàn thờ cho tới khi hương cháy hết, nhưng cần đảm bảo trẻ không thể tự tiếp cận khu vực này và vẫn có người lớn để ý trong thời gian hương, nến còn cháy. Nếu cả gia đình chuẩn bị ra khỏi nhà, không nên để lại nến hoặc nguồn lửa đang cháy mà không có người trông coi.

Thắp hương trong nhà có trẻ nhỏ, an toàn vẫn nên được đặt lên trước

Có trẻ nhỏ không có nghĩa gia đình phải hạn chế hay thay đổi hoàn toàn việc thắp hương. Điều cần thay đổi chủ yếu là cách kiểm soát không gian trong lúc hương và các nguồn lửa còn cháy. Một bàn thờ được bố trí gọn gàng, lượng hương vừa phải, không gian có sự thông thoáng phù hợp và sự giám sát của người lớn sẽ giúp giảm đáng kể những rủi ro không cần thiết. Đặc biệt, người lớn không nên dựa vào những quan niệm thiếu căn cứ để thắp thật nhiều hương, giữ phòng kín đầy khói hoặc để nguồn lửa cháy khi không có người trông coi. Khi trong nhà có trẻ nhỏ, giữ được sự thành kính nhưng đồng thời đảm bảo an toàn mới là cách duy trì nếp thờ cúng phù hợp với đời sống gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo