HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhà có trẻ nhỏ: 3 việc nên tránh khi thắp hương

Thư Hân
|

Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng khi trong nhà có trẻ nhỏ, một vài thói quen tưởng bình thường lại cần được chú ý hơn. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến không gian thờ cúng tiềm ẩn những rủi ro không đáng có.

Trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò và chưa nhận thức đầy đủ về những thứ có thể gây nguy hiểm. Trong khi đó, quá trình thắp hương lại liên quan đến lửa, nguồn nhiệt, tàn hương và khói. Vì vậy, gia đình không cần thay đổi nếp thờ cúng vốn có, nhưng nên điều chỉnh một số thói quen để vừa giữ được sự trang nghiêm, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ.

Dưới đây là 3 việc nên tránh khi thắp hương nếu trong nhà có trẻ nhỏ.

1. Tránh để trẻ tự đến gần bàn thờ khi hương, nến còn đang cháy

Đây là điều quan trọng nhất nhưng cũng rất dễ bị chủ quan, đặc biệt với những gia đình có bàn thờ đặt ở vị trí tương đối thấp hoặc trẻ có thể tiếp cận bằng ghế, bàn và các đồ vật xung quanh. Trong lúc thắp hương, bát hương có thể có phần chân hương đang cháy, nến hoặc đèn dầu tạo ra nguồn nhiệt, chưa kể tàn hương nóng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trẻ nhỏ lại thường bị thu hút bởi ánh lửa và những đồ vật lạ mắt nên chỉ cần người lớn mất tập trung trong thời gian ngắn, trẻ có thể đưa tay chạm vào hoặc vô tình làm đổ đồ thờ.

Bởi vậy, sau khi thắp hương, người lớn không nên mặc định rằng đặt bàn thờ cao là đã hoàn toàn an toàn. Cần hạn chế để trẻ chơi một mình gần khu vực thờ cúng, đồng thời không kê ghế, bàn nhỏ hay những vật trẻ có thể trèo lên ngay bên dưới. Nếu có sử dụng nến hoặc đèn dầu, càng phải chú ý khoảng cách với trẻ và các vật dễ bắt lửa. Với trẻ đã đủ lớn để hiểu, người lớn cũng nên giải thích rõ đây là khu vực không được tự ý chạm vào thay vì chỉ nhắc nhở chung chung.

2. Tránh đóng kín phòng khi đang thắp nhiều hương

Mùi hương quen thuộc không đồng nghĩa với việc càng nhiều khói càng tốt. Khi đốt hương, quá trình cháy tạo ra khói và các hạt bụi mịn cùng nhiều chất trong sản phẩm cháy. Nếu thắp nhiều nén cùng lúc trong một căn phòng nhỏ, đóng kín cửa và để khói tích tụ, chất lượng không khí trong phòng có thể giảm đáng kể. Trẻ nhỏ càng không nên được để ngồi hoặc chơi lâu trong không gian có nhiều khói hương. Vì vậy, gia đình nên thắp lượng hương vừa phải và chú ý thông thoáng không gian phù hợp với điều kiện căn nhà. Với căn hộ hoặc phòng thờ nhỏ, càng không cần tạo một căn phòng đặc khói mới được xem là thành kính. Nếu khói đã tích tụ nhiều, nên đưa trẻ sang khu vực khác và tăng thông gió một cách an toàn. Điều quan trọng của việc thắp hương nằm ở sự trang nghiêm và thành kính, không nằm ở số lượng hương được đốt hay lượng khói tạo ra.

3. Tránh rời khỏi khu vực ngay sau khi vừa thắp hương

Thắp hương xong rồi đi làm việc khác ngay là thói quen khá dễ gặp, nhưng với gia đình có trẻ nhỏ, đây lại là thời điểm cần chú ý. Hương, nến hoặc đèn dầu vẫn đang cháy trong khi trẻ có thể di chuyển tới khu vực bàn thờ mà người lớn không biết. Ngoài nguy cơ trẻ chạm vào nguồn nhiệt, tàn hương cũng có thể rơi xuống khăn trải, giấy, đồ cúng hoặc những vật liệu dễ bắt lửa nếu khu vực thờ được bố trí chưa hợp lý. Người lớn vì thế nên dành thời gian quan sát sau khi thắp hương, kiểm tra hương đã được cắm chắc chắn, nến hoặc đèn được đặt ổn định và xung quanh không có giấy, vải hay vật dễ cháy nằm quá gần. Không nhất thiết phải đứng cạnh bàn thờ cho tới khi hương cháy hết, nhưng cần đảm bảo trẻ không thể tự tiếp cận khu vực này và vẫn có người lớn để ý trong thời gian hương, nến còn cháy. Nếu cả gia đình chuẩn bị ra khỏi nhà, không nên để lại nến hoặc nguồn lửa đang cháy mà không có người trông coi.

Thắp hương trong nhà có trẻ nhỏ, an toàn vẫn nên được đặt lên trước

Có trẻ nhỏ không có nghĩa gia đình phải hạn chế hay thay đổi hoàn toàn việc thắp hương. Điều cần thay đổi chủ yếu là cách kiểm soát không gian trong lúc hương và các nguồn lửa còn cháy. Một bàn thờ được bố trí gọn gàng, lượng hương vừa phải, không gian có sự thông thoáng phù hợp và sự giám sát của người lớn sẽ giúp giảm đáng kể những rủi ro không cần thiết. Đặc biệt, người lớn không nên dựa vào những quan niệm thiếu căn cứ để thắp thật nhiều hương, giữ phòng kín đầy khói hoặc để nguồn lửa cháy khi không có người trông coi. Khi trong nhà có trẻ nhỏ, giữ được sự thành kính nhưng đồng thời đảm bảo an toàn mới là cách duy trì nếp thờ cúng phù hợp với đời sống gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Phát hiện "chiếc khăn vành" khổng lồ ở Phú Quốc: Gần 1.700 phòng, rộng hơn 131.000 m²
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại