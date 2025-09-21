Nhà 8 tầng của ca sĩ Quang Hà ở Ngọc Lâm, Hà Nội

Hôm 19/9, Quang Hà tổ chức buổi gặp mặt thân mật với bạn bè, đồng nghiệp tại nhà riêng để giới thiệu MV Mảnh tình sai đôi. Không chỉ giới thiệu sản phẩm âm nhạc kỷ niệm 25 năm đi hát, anh còn khoe cơ ngơi mới là ngôi nhà cao 8 tầng, có bể bơi, sân vườn tại Ngọc Lâm.

Mẹ của ca sĩ Quang Hà cho biết con trai có nhiều nhà nhưng đây là căn nhà bà yêu thích nhất, thường xuyên lui tới vì không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh. Những lúc về Hà Nội thăm mẹ hay biểu diễn, anh cũng thường lưu trú tại đây.

Dù sẵn sàng công khai cơ ngơi mới trong bộ sưu tập nhà của mình thì nam ca sĩ sinh năm 1981 lại từ chối tiết lộ về giá trị cũng như thông tin chi tiết về căn nhà.

Phải tới khi Quang Hà tổ chức ra mắt MV mới tại nhà riêng thì mọi người mới biết cơ ngơi mới hoành tráng này của anh.

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ca sĩ có bố là nhạc sĩ Vũ Cẩm. Từ năm 2003, anh vào TP HCM sinh sống và lập nghiệp. Ca sĩ từng có các bản hit như Cô bé mắt nai (Trường Huy), Trăm năm không quên (Đức Thịnh), Ngỡ (Khắc Việt).

Nổi tiếng, thành công trong sự nghiệp ca hát nên Quang Hà cũng sở hữu khối tài sản siêu khủng. Anh được mệnh danh là "đại gia sổ đỏ" của showbiz Việt.

Trong chương trình Lời Tự Sự cách đây ít năm, anh tiết lộ mình có 13 căn nhà và một căn biệt thự 3 tầng ở Long Biên, Hà Nội. Lúc mua là gần 20 tỷ đồng nhưng giờ đã được định giá lên tới 50 tỷ. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng sở hữu nhiều xe hơi hạng sang với giá hàng chục tỷ đồng.

Xuất hiện trong chương trình Chuyện của sao năm 2019, Quang Hà cho biết mình không bao giờ khoe chuyện nhà cửa, nhưng anh cũng hé lộ vừa "tậu" một dãy nhà để cho thuê. Ngoài ra, anh còn có nhiều bất động sản và nhà cửa trải dài từ Hà Nội đến TPHCM.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Ngôi Sao gần đây, Quang Hà thẳng thắn cho biết: “Cứ có tiền dư, tôi lại mua nhà đất. Tính hòm hòm tôi đang sở hữu cũng nhiều bất động sản, rải rác ở khắp tỉnh thành từ Hà Nội tới Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Dương, Long Thành, Sài Gòn, đặc biệt là khu vực quận Gò Vấp, nơi tôi sống.

Trước đây, tôi mua nhà đất riêng lẻ, nhỏ nhỏ cho thuê, giờ mới xây dựng hẳn tòa nhà lớn gồm nhiều phòng. Lúc này, tôi thấy cho thuê cửa hàng, cơ sở kinh doanh thì khó chứ cho thuê phòng rất thịnh hành, có phòng nào là hết phòng đó ngay.

Tôi nghĩ mình chịu khó đầu tư vào mảng này sẽ có thêm thu nhập. Giờ còn trẻ, tôi cố gắng làm để sau này an nhàn, không phải lo nghĩ gì”.

Một góc tầng trệt trong cơ ngơi 8 tầng của nam ca sĩ.

Anh coi đây là một cách để giữ tiền và tài sản. Anh nhận định: "Cái gì có thể rớt giá, tăng lên hay giảm xuống nhanh chóng nhưng riêng nhà đất thì chỉ có lên" (nguồn: Hãy nghe tôi hát nhí).