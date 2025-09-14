Á hậu Băng Châu: “Trong thời gian đó, tôi chỉ biết cầu nguyện, tôi nghĩ mình ở phải thì trời thương”

Á hậu Băng Châu tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu. Chị được biết đến sau cuộc thi Khỏe, Đẹp, Thời Trang toàn quốc năm 1995 và bước vào nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên.

Băng Châu để lại dấu ấn cho khán giả qua một số phim như: Sài Gòn trong trái tim em, Cô gái Trà Peng, Những đứa con thành phố, Mùa phượng tím, Vị tướng tình báo và hai người vợ...

Chưa dừng lại ở đó, Băng Châu còn lấn sân sang con đường ca hát khi từng tham gia phong trào Người Đẹp Hát thập niên 1990. Sau 15 năm lui về ở ẩn chăm sóc gia đình và chuyên tâm cho công việc kinh doanh, á hậu 1995 trở lại showbiz với vai trò ca sĩ.

Chị đã phát hành khá nhiều MV đều là sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mới đây, á hậu Băng Châu bất ngờ ra mắt loạt “Tình khúc Châu Hưng Khang” gồm 6 bài hát do chính ông xã của chị sáng tác. Hầu hết những sáng tác này đều được ông xã của á hậu viết tặng vợ.

Nhân dịp này, á hậu Băng Châu đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thân tình về loạt ca khúc đặc biệt này cũng như cuộc sống hôn nhân nhiều thăng trầm nhưng cũng đong đầy hạnh phúc gần 30 năm qua.

Băng Châu vừa phát hành loạt "Tình khúc Châu Hưng Khang" là những sáng tác do chính ông xã của chị viết tặng vợ.

"Tôi nghĩ mình ở phải thì trời thương"

- Trong loạt “Tình khúc Châu Hưng Khang”, bài hát nào cho chị nhiều cảm xúc nhất?

Đó là bài “Đắm say tình nồng”. Ngày 6/9 năm ngoái, chồng tôi trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Anh vừa hở van tim, vừa hẹp mạch vành nên phải mổ hở. Lúc nghe bác sĩ nói, tôi rất bàng hoàng bởi vì trong những lần đi khám sức khỏe định kỳ thì anh không có vấn đề gì hết.

Ngày anh mổ, tôi sợ lắm, trong lòng rất căng thẳng và lo lắng nhưng phải tỏ ra bình thường để làm chỗ dựa cho chồng, để anh có niềm tin. Anh xuống phòng mổ từ 7 rưỡi sáng mà tới 5 rưỡi chiều mới được ra. 7 giờ tối anh tỉnh. Trong thời gian đó, tôi chỉ biết cầu nguyện. Tôi nghĩ mình ở phải thì trời thương.

Sau ca phẫu thuật, anh ấy nằm trên giường bệnh, thấy tôi lo lắng cho anh mỗi ngày. Bình thường, tôi sợ thức khuya, sợ mất ngủ,mà khi anh ấy mổ, tôi nằm ở salon chăm anh nên đâu ngủ được. Bài hát “Đắm say tình nồng” ra đời trong hoàn cảnh như thế. Anh ấy sáng tác ngay trên giường bệnh.

- Một bài hát chạm vào trái tim người nghe là một bài hát có câu chuyện đằng sau đó. Nếu “Đắm say tình nồng” ra đời trong hoàn cảnh đầy tình yêu như thế thì có bài hát nào trong loạt ca khúc này ra đời trong một tình huống buồn không thưa chị?

Cuộc sống vợ chồng mà, không tránh khỏi lúc vui lúc buồn. Tôi quen anh từ năm 1999, năm 2003 thì làm đám cưới, tới giờ là 26 năm thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bài “Thiên đàng mộng mơ” là anh sáng tác lúc hai người không vui vẻ, lúc hôn nhân trục trặc. Lời bài hát là sự nhớ thương, mong mỏi người kia quay về.

Lúc chia tay, anh ấy chưa sáng tác bài đó vì đau quá và đang tìm cách để vượt qua nó. Khi vượt qua rồi, nhớ lại thời điểm đó và anh ấy cảm ơn những thăng trầm đã trải để mình trưởng thành hơn. Nhờ cuộc chia tay đó mới có hạnh phúc của ngày hôm nay.

Vì sáng tác khi hai người đã hòa thuận, con tim đã vui rồi nên lời bài hát không bi lụy, giai điệu không sầu não mà nhẹ nhàng. Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan.

Âm nhạc của anh cũng giống như con người anh vậy, không trách móc mà luôn đầy yêu thương. Sau chuyện đó, bản thân anh trưởng thành hơn và tôi cũng rút ra kinh nghiệm vì ai cũng có cái đúng cái sai của mình. Mình phải dung hòa với nhau, yêu cả cái xấu của nhau thì tình cảm mới bền vững.

Nhưng không phải ngày một ngày hai mà mình hiểu được điều đó. Vợ chồng phải biết đặt mình vào vị trí của nhau, nghĩ và hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau. Để ở được với nhau gần 30 năm như vậy chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc, rất nhiều thăng trầm nhưng ngày càng khăng khít hơn, gắn kết hơn vì hiểu nhau, hiểu giá trị của nhau.

Bài “Ánh dương tình yêu” là anh viết để cảm ơn tôi đã đến với cuộc đời anh, để anh có một người chia sẻ, tâm sự, vừa là vợ vừa là bạn tri kỷ. Anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Bài “Rực thắm nụ hồng” cũng vậy.

Đó cũng là lý do loạt ca khúc này được mang tên “Tình khúc Châu Hưng Khang” là tên của tôi (Châu) ghép với tên của anh (Hưng) và tên của con (Khang). Tôi rất hạnh phúc khi hát các ca khúc do chồng mình sáng tác và còn cùng anh chỉnh sửa cho ca từ hay hơn.

Vợ chồng á hậu Băng Châu cùng con trai và mẹ đi du lịch. Gần 30 năm đồng hành, vợ chồng chị ngày càng yêu nhau hơn.

"Đối với chồng tôi, vợ là nhất"

- Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về ông xã cũng như cuộc sống hôn nhân của mình?

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật. Ngồi nói chuyện với nhau mà anh ấy toàn nói chuyện công việc. Tôi nghĩ, anh chàng này khô khan quá, không biết là anh biết đàn và sáng tác nhạc.

Tôi rất nể chồng mình. Anh hiểu biết nhiều, có 2 bằng Thạc sĩ đều là những trường nổi tiếng ở Mỹ. Một bằng tài chính, một bằng kỹ sư. Nhưng bằng cấp, học vị chỉ là cái để mình đi làm thôi, còn khi tiếp xúc, tôi thấy anh hiền lành, đạo đức, biết nghĩ cho người khác. Cái anh thấy ở tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu chuyện, đảm đang, hiểu anh, biết lúc nào cần nói lúc nào cần im lặng.

Tôi nhận ra là, hạnh phúc hay không là do tư duy của mình, cách nghĩ của mình. Mình đừng đòi hỏi quá thì sẽ OK. Vì con người đâu ai hoàn hảo. Mình cũng vậy. Quan trọng là thương nhau thật lòng, đến với nhau để chia sẻ với nhau. Không ai hợp nhau 100%, sẽ có cái được cái mất. Mình phải biết vị tha và đừng để cái tôi cao quá.

Nếu mình cứ nghĩ tôi là á hậu, tôi đẹp, anh quen tôi là anh phải hãnh diện. Chồng cũng nghĩ, tôi đẹp trai, nhiều người thích, em quen tôi em phải hãnh diện. 2 cái tôi lớn quá thì làm sao dung hòa. Lúc nào mình cần giỏi lúc nào cần khờ thì sẽ ổn hơn.

Người đẹp luôn dành những lời có cánh cho ông xã là doanh nhân, có 2 bằng Thạc sĩ tại Mỹ.

Tôi may mắn khi có một người chồng thương yêu, lo lắng cho gia đình như anh. Mấy chục năm nay đến giờ phút này, trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, tôi lại càng hạnh phúc hơn nhiều vì biết trân quý những gì mình đang có. Con người ưa đi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài mà quên mất là mình đang có cái gì, cái gì quan trọng.

Tôi không nói mình hay, giỏi mà là tôi may mắn. May mắn có được người tin tưởng, yên tâm. Ai cũng có những cám dỗ nhưng quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc và thấy không ai hơn chồng mình, vợ mình. Mình phải không có nhu cầu đi tìm người khác. Cái gì mới cũng đẹp hết nhưng cũ rồi mà mình còn thấy đẹp mới quan trọng.

Đối với chồng tôi, vợ là nhất. Càng về sau, anh càng quan tâm chăm sóc, yêu thương lo lắng cho vợ nhiều hơn. Anh rất có trách nhiệm với vợ con. Chúng tôi có sự đồng điệu với nhau. Tôi may mắn tìm được người khiến mình thật sự hài lòng. Con cái ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, có tâm thiện giống bố mẹ.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!