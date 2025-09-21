Nam đạo diễn thu nhập mỗi tháng 1 tỷ đồng, có dãy nhà trọ 500m2: Xin bố vợ từng trái ớt, nước mắm, bột giặt

Khương Dừa tên thật là Trần Thế Khương (sinh năm 1984), là một đạo diễn, nhà sản xuất chương trình kiêm YouTuber nổi tiếng.

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh YouTube có hơn 5,5 triệu người đăng ký, Khương Dừa từng giữ nhiều vai trò quan trọng tại Điền Quân – công ty truyền thông giải trí đình đám một thời.

Thời hoàng kim của công ty này, ở vai trò Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc sáng tạo và tổng đạo diễn đứng sau hàng loạt chương trình ăn khách như Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ, Thiên đường ẩm thực...

Theo tiết lộ từ ông chủ của Điền Quân – Color Man trong một đoạn video thì lương hàng tháng của Khương Dừa lên tới 1 tỷ đồng.

Khương Dừa.

Sau khi Điền Quân phá sản, Khương Dừa tập trung vào công việc sáng tạo nội dung trên YouTube. Nhờ những mối quan hệ sẵn có trong giới nghệ sĩ, nhiều tên tuổi nổi tiếng luôn sẵn lòng xuất hiện trong các video của anh.

Đồng thời, anh cũng dành thời gian tìm kiếm và chia sẻ về cuộc sống của những nghệ sĩ từng vang bóng một thời đang gặp khó khăn, từ đó góp phần giúp đỡ họ trở lại với công chúng. Đó cũng là lý do khiến nam đạo diễn sinh năm 1984 được nhiều người quý nể dù không còn ở vị trí mà bao người cầu cạnh.

Đời sống pháp luật đưa tin, kênh Youtube với 5,5 triệu lượt theo dõi mang về nguồn thu nhập ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Là gương mặt nổi tiếng khắp mạng xã hội, có quan hệ thân thiết với hàng loạt ngôi sao lớn trong showbiz Việt, thu nhập khủng nhưng nam đạo diễn là người thích sự giản đơn. Anh vẫn đi xe máy đi làm thay vì đi ô tô.

Doanh nghiệp tiếp thị viết về nam đạo diễn sinh năm 1984 rằng, với dáng vẻ bề ngoài đơn giản, hiền lành, đã có không ít lần Khương Dừa bị bảo vệ hiểu lầm là người đi xin việc.

Khương Dừa và vợ con.

Khương Dừa và bố vợ.

Nhà của Khương Dừa và nhà bố vợ nằm sát nhau. Gia đình anh còn có dãy nhà trọ 10 phòng cũng nằm trên khu đất này.

Hiện tại, nam đạo diễn có cuộc sống khá ổn định, bình yên bên gia đình. Vợ anh là giáo viên. Vợ chồng anh có 2 con, một trai một gái.

Qua các clip mà Khương Dừa đăng tải trên kênh Youtube của mình, anh không chỉ tiết lộ về cơ ngơi gia đình mình đang sống mà còn chia sẻ về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vui vẻ, tình cảm với bố mẹ vợ và nhận được sự yêu thích của mọi người.

Theo clip Khương Dừa chia sẻ thì căn nhà anh đang ở khá khang trang rộng rãi. Ngôi nhà được xây dựng ngay sát nhà bố mẹ vợ. Vì ở sát nhà bố mẹ vợ nên đang nấu ăn mà thiếu trái ớt, hết nước mắm… anh cũng chạy sang xin; đang giặt quần áo mà hết bột giặt, anh cũng chạy sang xin; hết cơm cũng chạy sang xin. Và xin gì cũng được bố vợ vui vẻ lấy cho.

Một số khán giả còn bình luận: “Chưa từng thấy ba với con rể vui như vậy”; “Trên đời có một cặp cha vợ con rể này thôi vui hết phần thiên hạ”; “Ba vợ, chàng rể quá dễ thương”…

Ngoài ngôi nhà trên, gia đình Khương Dừa còn có 1 dãy nhà trọ gồm 10 phòng cũng nằm ngay chính trong khuôn viên mảnh đất rộng 500m2 này. Nguồn thu từ dãy nhà trọ cũng giúp đảm bảo kinh tế vững chắc cho anh và cả nhà.

Tờ Nhịp Sống Việt đưa tin, thời điểm dịch bệnh, gia đình anh miễn hoàn toàn tiền thuê trọ cho những hộ gia đình đang sống ở đó, để chia sẻ với họ trong lúc khó khăn.