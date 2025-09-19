Nam nghệ sĩ cưới nhiều nhất showbiz Việt: U70 trùng tu nhan sắc, sống kín đáo sau tai nạn hy hữu

10 lần cưới gây chấn động showbiz Việt

Nghệ sĩ – MC Thanh Bạch có thể nói là một trường hợp đặc biệt của showbiz Việt khi tổ chức đám cưới tới 10 lần với nữ đại gia Thúy Nga. Điều đặc biệt, mỗi đám cưới đều được xem như một “sân khấu nghệ thuật” được đầu tư công phu, với trang phục, kịch bản, màn trình diễn khác nhau, thu hút truyền thông và khán giả.

Đám cưới lần đầu của cặp đôi diễn ra năm 2009 tại TPHCM. Lần 2 là năm 2010, họ mặc ái dài truyền thống màu đỏ và khăn đóng, như một cách khẳng định tình yêu gắn liền văn hóa dân tộc.

Đám cưới lần 2 là năm 2011 với phong cách hoàng gia khi hai người hóa thân thành vua chúa, xuất hiện trong trang phục quyền lực. Dư luận lúc đó vừa ngỡ ngàng, vừa cho rằng đây là “show diễn hóa trang” hơn là lễ cưới.

Thanh Bạch với 10 lần cưới - một chuyện hy hữu trong showbiz Việt.

Đám cưới lần thứ 4 là năm 2012 với phong cách phương Tây khi nam nghệ sĩ diện vest kiểu Âu, còn bà Thúy Nga khoác váy trắng bồng bềnh. Lễ cưới được ví như “đám cưới cổ tích” nhưng cũng bị nhận xét là phô trương.

Đám cưới lần 5 diễn ra năm 2013 được tổ chức như một chương trình biểu diễn ca múa nhạc, có ca sĩ, vũ công tham gia. Khách mời gọi đây là “show giải trí trá hình đám cưới”.

Đám cưới lần 6 tổ chức năm 2014, cặp đôi mặc trang phục dân gian, kết hợp nhạc cụ truyền thống, tạo nên không khí vừa lạ vừa gần gũi. Đây là lần cưới ít gây tranh cãi nhất của cặp đôi.

Đám cưới lần 7 là năm 2015 là một buổi tiệc hào nhoáng đậm chất châu Âu với ánh đèn, rượu vàng cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đám cưới lần thứ 8 là năm 2016, Thanh Bạch và Thúy Nga hóa thân thành nhân vật cổ trang, xuất hiện với phục trang cầu kỳ, khiến báo chí gọi đây là “đám cưới như phim”.

Lần thứ 9 diễn ra năm 2017, được dàn dựng như một vở kịch, từ lúc gặp gỡ, yêu nhau đến cưới. Sân khấu hoành tráng khiến khán giả vừa thích thú vừa choáng ngợp.

Đám cưới lần thứ 10 năm 2019 được xem là lần “chốt hạ” gây nhiều tranh cãi nhất của cặp đôi. Tuy nhiên, Thanh Bạch khẳng định mục đích chính vẫn là gây quỹ từ thiện, mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Tuy làm đám cưới tới 10 lần nhưng cặp đôi vẫn vướng nghi vấn chia tay từ năm 2020 đến nay.

Vướng nghi vấn chia tay, trùng tu nhan sắc ở tuổi U70, gặp biến cố sức khỏe

Kể từ năm 2020, nam nghệ sĩ và vợ gần như không tương tác trên mạng xã hội cũng như không xuất hiện cùng nhau ở ngoài đời. Bà Thúy Nga sang nước ngoài sống cùng con cái trong khi nam MC thì ở Việt Nam. Mặc dù vướng nghi vấn chia tay nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng.

Đầu tháng 12/2023, MC Thanh Bạch gây chú ý khi công khai hành trình làm đẹp ở tuổi 64. Nam MC cho biết lông mày của mình bị rụng và thưa nên muốn xăm. Ngoài ra, ông còn xăm môi để có ngoại hình tươi tắn hơn. Sau khi làm đẹp, Thanh Bạch tỏ ra hài lòng về diện mạo mới.

Hồi tháng 4 năm nay, trong chuyến công tác tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, ông gặp tai nạn hy hữu. Trong lúc di chuyển, ông không may trượt ngã xuống một mương thoát nước sâu khoảng 3 mét , sau đó tiếp tục mất thăng bằng và ngã thêm lần nữa khi cố gắng đứng dậy.

Cú ngã khiến nam MC U70 phải nhập viện trong tình trạng gãy xương chậu (ổ cối bên phải), trật khớp háng, đầu xương đùi bị lệch. Ông được phẫu thuật và hồi phục khá nhanh chóng. Trong suốt thời gian gặp nạn, nam nghệ sĩ cũng một mình vượt qua mà không có sự đồng hành của bà Thúy Nga.

Nam MC trùng tu nhan sắc ở tuổi U70.

Đời tư không ồn ào như trước sau tai nạn hy hữu.

Hiện tại, sau gần nửa năm xảy ra tai nạn, nam nghệ sĩ đã bắt đầu tái xuất tại một số sự kiện của giới showbiz. Ở tuổi U70 nhưng Thanh Bạch vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, đảm đương nhiều vai trò từ MC các chương trình, sự kiện đến đi dạy tại một số trung tâm đào tạo nghệ thuật.

Thanh Bạch nói hàng ngày anh tự chạy xe máy đi dạy. "Nhờ tương tác cùng học trò thường xuyên, tôi giữ được tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan. Cứ làm những việc mình thích là tôi không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn khỏe ra" , Thanh Bạch chia sẻ trên tờ Ngôi Sao.