Nữ diễn viên hủy hôn bạn trai ngoại quốc sau 13 năm yêu, 40 tuổi công khai bạn trai kém 10 tuổi, cao 1m8

Diễn viên Quỳnh Lam công khai bạn trai kém 10 tuổi hôm 15/9 sau thời gian hẹn hò bí mật. Nữ diễn viên 40 tuổi cho hay, cả hai quen nhau khi đóng chung “Duyên tiên tiền định” hồi năm 2024, rồi phát triển từ tình bạn thành tình yêu.

Bạn trai của Quỳnh Lam sinh năm 1993 tên Vũ Đằng, từng làm người mẫu, đóng MV cho đến gần đây mới thường xuyên đóng phim như: Mặt trời khuyết, Chợ Tết tình quê, Duyên tiên tiền định...

Bạn trai mới của Quỳnh Lam cao trên 1m80. Anh được khen với các vai cổ trang nhờ vóc dáng cân đối, chiều cao lý tưởng, khuôn mặt điển trai, ưa nhìn, làn da khỏe khoắn, rắn rỏi.

Quỳnh Lam công khai yêu bạn trai kém chục tuổi, cùng nghề.

Thông báo này của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi trước đó, Quỳnh Lam có mối tình 13 năm vô cùng đẹp với bạn trai người Anh tên Alex Selcoe. Nữ diễn viên từng xúc động khoe người yêu ga lăng, giúp cô thỏa đam mê khám phá khi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Năm 2019, nữ diễn viên được bạn trai ngoại quốc cầu hôn. Cả hai đã về ra mắt gia đình và dự định ngày cưới. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên đám cưới đã không được diễn ra như dự tính. Hồi tháng 4/2024, Quỳnh Lam xác nhận đã hủy hôn bạn trai sau 13 năm gắn bó.

Chia sẻ trên tờ Vnexpress, Quỳnh Lam cho biết, cô hủy hôn không vì có người thứ ba. Cô khẳng định bạn trai cũ rất chung thủy và tốt tính.

“Chỉ đơn giản là mối tình này dần nhạt qua năm tháng, thiếu lãng mạn và cả hai nhận ra không thể đồng hành tiếp”, nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên từng có mối tình 13 năm với bạn trai ngoại quốc. Cả hai đã dự định ngày cưới nhưng chia tay.

Hiện tại, nữ diễn viên 40 tuổi đang vô cùng hạnh phúc bên tình yêu mới. Cô được khen trẻ trung và khá cân xứng với bạn trai kém tuổi.

Nói về mối tình này, nữ diễn viên chia sẻ trên báo Ngôi Sao rằng, cô đã mất 1 tháng để cân nhắc mới gật đầu đồng ý tình cảm của Vũ Đằng vì khoảng cách 10 tuổi khiến cô e ngại.

Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, nữ diễn viên nhận ra bạn trai là người chín chắn, đáng tin cậy, đủ bản lĩnh để cô tin tưởng vào một mối quan hệ lâu dài.

Quỳnh Lam sinh trưởng trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Đồng Nai nhưng yêu thích ca hát, diễn kịch từ bé.

Gần 20 năm làm nghề, cô đóng hàng chục phim truyền hình, trong đó có nhiều vai lấy nước mắt khán giả như Con gái chị Hằng, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần.

Người hâm mộ thường gọi cô là "nữ hoàng phim xưa" do từng gây tiếng vang trong một số bộ phim xưa như: Luật trời, Thế thái nhân tình, Bến lỡ liêu xiêu…