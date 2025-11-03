Nguyễn Trung Hiếu và 65 người khác bị bắt vì lừa tiền của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước

Đã bắt 66 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

2 ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

Ba đối tượng Phử, Sơ, Hiếu (từ trái qua phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu).

Các đối tượng bị bắt gồm: Hai vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ, đều sinh năm 2003, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1994, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Như vậy, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước

Ban chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng tại Campuchia (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).

Hiện, Cơ quan CSĐT đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Việc giăng lưới được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên.

Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.