Bắt Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1991

Duy Anh |

Nguyễn Ngọc Đức là đối tượng đã giật dây chuyền của một người phụ nữ bán rau ở chợ.

Ngày 31/10 vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an phường Long An đã phối hợp Công an xã Thạnh Phước và các đơn vị liên quan nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1991), thường trú tại xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều 30/10, Đức điều khiển xe máy đến sạp rau của chị B. giả vờ hỏi mua rau. Trong lúc chị B. đang đưa hàng, đối tượng bất ngờ dùng tay giật sợi dây chuyền chị đang đeo rồi phóng xe bỏ chạy.

Bắt Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1991- Ảnh 1.

 

Bắt Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1991- Ảnh 2.

Đối tượng Đức cùng tang vật vụ việc (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Chỉ sau khoảng nửa tiếng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Đức tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, thu giữ được tang vật liên quan.

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân


