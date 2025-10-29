HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân

Duy Anh |

Hiệu trưởng cùng kế toán của một trường mầm non bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng từ việc làm hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân, sinh năm 1984, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1984, Kế toán của trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra, xử lý.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Cùng ngày, ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thi hành các lệnh, quyết định tố tụng theo đúng quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Bắt Nguyễn Thị Bích


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Hiệu trưởng

Kế toán

bắt tạm giam

nữ hiệu trưởng

khám xét nơi làm việc

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước

Doãn Thị Lệ Xuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại