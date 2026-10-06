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Nguyễn Thị Hằng SN 1986 về nước đầu thú

Trang Anh
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Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Hằng có hành vi tổ chức cho các công dân Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 6/10/2026 cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1986, trú tại thôn Hữu Lộc, xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là thôn Xuân Hoà, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài từ nước ngoài (Hàn Quốc) về đầu thú.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Hằng có hành vi tổ chức cho các công dân Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép và đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho công tác truy bắt, xử lý đối tượng.

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Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hằng. Với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm nhân thân, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội nhằm tác động thuyết phục đối tượng hiểu rõ hậu quả hành vi phạm tội của mình và lợi ích của việc tự nguyện trở về trình diện, chấp hành các quy định, chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Sau một thời gian dài tác động, với sự linh hoạt, mềm dẻo và tính thuyết phục cao của Cơ quan An ninh điều tra, đối tượng đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, từ bỏ ý định tiếp tục lẩn trốn ở nước ngoài và tự nguyện trở về Việt Nam, đầu thú với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: Công an hà Tĩnh

Việc vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng ra đầu thú thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự kiên trì không ngừng của lực lượng An ninh điều tra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kêu gọi tất cả các đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc và ở nước ngoài sớm nhận thức rõ lợi ích của việc ra đầu thú, tự nguyện trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

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Ngô Đình Mẫn có hành vi cố ý vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo từ 02 lần trở lên trong thời gian thử thách.

Tags

Nguyễn Thị Hằng

công an tỉnh Hà Tĩnh

Hàn Quốc

truy nã

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