HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyễn Quang Dũng SN 1981 xin về Việt Nam đầu thú

Trang Anh |

Ngày 07/03/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT xin được về Việt Nam đầu thú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, trốn truy nã tại Thái Lan về đầu thú.

Theo hồ sơ, năm 2019, đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1981; trú tại: phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nay là phường An Biên, thành phố Hải Phòng) đã giả danh Thiếu tướng Quân đội, Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,4 tỷ đồng.

Quyết định truy nã Nguyễn Quang Dũng - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 04/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn sang Châu Âu, qua nhiều nước và bị cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 01 năm 2026, đối tượng trốn sang Thái Lan.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức vận động bị can Nguyễn Quang Dũng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 07/03/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT xin được về Việt Nam đầu thú. Ngày 10/03/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận thành công đối tượng Nguyễn Quang Dũng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi nhận tin "xác minh số điện thoại"
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại