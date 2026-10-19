Nguyên Phó Chủ tịch Cà Mau, 3 nguyên giám đốc sở liên quan vụ 'thông thầu' dự án

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét, rút kinh nghiệm đối với một số cán bộ liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau, tổng vốn 285 tỷ đồng, không qua đấu thầu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau nằm trên địa bàn phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng vốn 285 tỷ đồng, do Công ty TNHH Du lịch Việt Úc - Cà Mau (Công ty Việt Úc - Cà Mau) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, năm 2007, tỉnh Cà Mau cấp chứng nhận đầu tư Công viên Văn hóa Cà Mau (nay là dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau) cho Công ty Việt Úc - Cà Mau đầu tư. Thời điểm này dự án có 2 nhà đầu tư quan tâm, nhưng thay vì đấu thầu chọn nhà đầu tư, Sở Ngoại vụ - Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thông tin lại đề xuất tỉnh chọn Công ty Việt Úc - Cà Mau không thông qua đấu thầu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, năm 2006 là thời điểm đầu Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu có hiệu lực nên còn lúng túng, chưa thống nhất. Việc chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án, không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau xem xét, rút kinh nghiệm đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2006 trong việc ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công viên trên.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xem xét, rút kinh nghiệm đối với nguyên Giám đốc các Sở: Ngoại vụ - Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa – Thông tin tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2006, do chịu trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất UBND tỉnh lựa chọn Công ty Việt Úc - Cà Mau làm nhà đầu tư không thông qua đấu thầu.