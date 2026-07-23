Nguyễn Khánh Ly: "Tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu ấy trong đêm 24/7"

"Tôi sẽ mang trái tim mình để kể câu chuyện tình yêu ấy trong đêm diễn 24/7", Nguyễn Khánh Ly nói.

Chỉ còn một ngày trước khi liveshow Khát vọng tình yêu diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), ca sĩ Nguyễn Khánh Ly cùng hơn 100 nghệ sĩ, nhạc công và dàn hợp xướng đã hoàn tất những buổi tổng duyệt cuối cùng. Sau nhiều tuần tập luyện, toàn bộ ê-kíp đã sẵn sàng cho đêm nhạc đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về những ngày cận kề đêm diễn, Nguyễn Khánh Ly cho biết không khí tập luyện tại Nhà hát Âu Cơ luôn tất bật với sự góp mặt của dàn nhạc bán cổ điển gần 30 nhạc công, hợp xướng 30 thành viên, nhóm bè, tốp múa cùng các nghệ sĩ khách mời. Sau các buổi tập riêng, ê-kíp bước vào giai đoạn ráp nối ba chương của chương trình, tiếp tục hoàn thiện bản phối, tiết tấu và cảm xúc biểu diễn để tạo nên một mạch kể xuyên suốt.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Với Nguyễn Khánh Ly, mỗi buổi tập không chỉ là quá trình chuẩn bị về chuyên môn mà còn là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc trước đêm diễn.

"Những buổi tập với ban nhạc và anh em nghệ sĩ là điều rất tuyệt vời. Hơn cả sự gắn kết, tất cả đang cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Mỗi ca khúc đều mang đến những cảm xúc mãnh liệt", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo cô, nhiều tác phẩm trong chương trình có kỹ thuật thanh nhạc khó, đòi hỏi sự bền bỉ và tập trung cao độ. Dù khá áp lực, cô vẫn muốn hát bằng tất cả trái tim để kể trọn vẹn câu chuyện được gửi gắm trong ba chương của liveshow. "Tôi sẽ mang trái tim mình để kể câu chuyện tình yêu ấy trong đêm diễn 24/7", Nguyễn Khánh Ly nói.

Giám đốc âm nhạc, NSND Quang Vinh.

NSƯT Tố Nga - Giám đốc sản xuất liveshow.

Là Giám đốc âm nhạc, NSND Quang Vinh cho biết ê-kíp đang dốc toàn bộ tâm huyết để hoàn thiện từng tiết mục. Ông đánh giá cao sự nghiêm túc, phối hợp nhịp nhàng của các nghệ sĩ và bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trong khi đó, NSƯT Tố Nga - Giám đốc sản xuất liveshow - cho biết chương trình trải qua khoảng 10 buổi tập, với các bản phối liên tục được điều chỉnh để đạt hiệu quả nghệ thuật tốt nhất. Theo chị, điều đáng quý nhất là tinh thần đồng lòng của hơn 100 nghệ sĩ:

"Từ nhạc công, dàn hợp xướng đến các nghệ sĩ khách mời đều rất tập trung, nghiêm túc, sẵn sàng chỉnh sửa để phù hợp với từng tác phẩm", NSƯT Tố Nga nói.

Là một trong những khách mời của chương trình, ca sĩ Minh Chuyên cho biết cô xúc động trước sự đầu tư và tâm huyết của Nguyễn Khánh Ly dành cho liveshow: "Ngồi dưới theo dõi chị Khánh Ly hát, nhiều lúc tôi thực sự run lên vì xúc động. Nhiều tác phẩm trong 2 chương đầu rất nặng ký, càng nghe càng cảm nhận rõ sự nỗ lực, hết mình và cháy bỏng của chị trong từng câu hát", Minh Chuyên bày tỏ.

Nguyễn Khánh Ly - Minh Chuyên.

Liveshow đánh dấu 20 năm hoặt động ca hát của Nguyễn Khánh Ly.

Liveshow Khát vọng tình yêu sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc gồm ba chương Ký ức dòng sông, Chiến tranh và hòa bình và Khát vọng tình yêu, chương trình lấy hình tượng dòng sông làm sợi dây kết nối, dẫn dắt khán giả từ ký ức tuổi thơ, những mất mát của chiến tranh đến khát vọng về tình yêu, hòa bình và niềm tin vào cuộc sống.

Bên cạnh dấu mốc 20 năm làm nghề của Nguyễn Khánh Ly, chương trình còn là lời tri ân gửi tới các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 thông qua những tác phẩm Việt Nam và Nga giàu giá trị nhân văn.