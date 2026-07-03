Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly làm liveshow đầu tiên sau 20 năm ca hát

"Tôi nghĩ đây là thời điểm mình đủ độ chín về nghề nghiệp, đủ trải nghiệm sống và sự tự tin để thực hiện một liveshow riêng mang đậm dấu ấn cá nhân", Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.

Chiều 2/7 tại Hà Nội, ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly đã có buổi giới thiệu liveshow "Khát vọng tình yêu", chương trình đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của cô. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Tại buổi họp báo, Nguyễn Khánh Ly cho biết liveshow được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc gồm ba chương: Ký ức dòng sông, Chiến tranh và hòa bình và Khát vọng tình yêu. Xuyên suốt chương trình là hình tượng dòng sông - biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người.

Chia sẻ về hình tượng xuyên suốt của liveshow, nữ ca sĩ nói: "Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê gắn với dòng sông. Trong ký ức của tôi, dòng sông giống như người mẹ, như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là dòng sông cuộc đời đưa mình đi qua nhiều chặng đường khác nhau".

Không gian nghệ thuật của chương trình được đầu tư với dàn nhạc bán cổ điển gần 30 nhạc công, dàn hợp xướng 30 thành viên, nhóm bè, tốp múa cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Tuy nhiên, theo ê-kíp sáng tạo, mọi yếu tố đều được sử dụng để kể một câu chuyện bằng âm nhạc, lấy cảm xúc con người làm trung tâm.

Các nghệ sĩ tham gia liveshow cùng Nguyễn Khánh Ly tại buổi giao lưu, gặp gỡ.

Đây cũng là liveshow riêng đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Khánh Ly. Nữ ca sĩ cho biết năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm cô theo đuổi nghệ thuật. Sau nhiều năm giảng dạy, biểu diễn, nghiên cứu và hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, cô cảm thấy đây là thời điểm đủ chín muồi để thực hiện một chương trình mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm tôi đến với nghệ thuật. Đồng thời, tôi cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ được 3 năm, trải qua nhiều năm giảng dạy, biểu diễn và nghiên cứu. Tôi nghĩ đây là thời điểm mình đủ độ chín về nghề nghiệp, đủ trải nghiệm sống và sự tự tin để thực hiện một liveshow riêng mang đậm dấu ấn cá nhân", Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, tên gọi "Khát vọng tình yêu" do Tổng đạo diễn NSƯT Nguyễn Trường Bắc đề xuất và ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của toàn bộ ê-kíp.

"Khát vọng tình yêu trước hết là khát vọng về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó còn là khát vọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và sâu xa hơn, đó là khát vọng được cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật của một người nghệ sĩ suốt 20 năm qua chưa bao giờ thôi nuôi dưỡng đam mê. Khát vọng ấy chính là động lực để tôi tiếp tục học tập, tiếp tục biểu diễn và tiếp tục cống hiến", cô nói.

Nguyễn Khánh Ly và ca sĩ khách mời Minh Chuyên.

Một trong những điểm nhấn của liveshow là sự xuất hiện của nhiều ca khúc Nga nổi tiếng như Đôi bờ, Volga xinh đẹp, Giờ này anh ở đâu, Chiều hải cảng, Triệu đóa hồng.

Nguyễn Khánh Ly cho biết đây không chỉ là lựa chọn nghệ thuật mà còn là lời tri ân dành cho cố GS.NSND Nguyễn Trung Kiên và GS.NGND Trần Thu Hà - hai người thầy đã dìu dắt cô trong học tập, nghiên cứu và biểu diễn.

"Tôi rất yêu âm nhạc Nga. Những bài hát ấy đã sống trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam và có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Việc đưa nhạc Nga vào liveshow trước hết là lời tri ân đối với những người thầy đã giúp tôi hoàn thành hành trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đó cũng là sự biết ơn đối với nền âm nhạc đã ảnh hưởng rất lớn đến tư duy nghệ thuật của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Nguyễn Khánh Ly, việc thể hiện các tác phẩm Nga là thử thách không nhỏ bởi đã có nhiều thế hệ nghệ sĩ thành công với dòng nhạc này.

"Tôi không tránh khỏi áp lực bởi khán giả Việt Nam đã quá quen thuộc với những giọng ca lớn từng thể hiện nhạc Nga rất xuất sắc. Nhưng tôi tin tưởng vào những bản phối mới đầy sáng tạo của NSND Quang Vinh cùng ê-kíp âm nhạc. Chúng tôi mong muốn giữ nguyên tinh thần, vẻ đẹp nguyên bản của tác phẩm nhưng vẫn tạo nên một diện mạo mới mẻ, gần gũi hơn với khán giả hôm nay", cô bày tỏ.

Nếu hai chương đầu mang màu sắc sử thi và hoài niệm thì chương cuối mở ra không gian trẻ trung, hiện đại hơn. Lần đầu tiên, Nguyễn Khánh Ly sẽ thể hiện ca khúc Tái sinh của nhạc sĩ Tăng Duy Tân với bản phối hoàn toàn mới.

"Tôi nghĩ người nghệ sĩ cần có tư duy đổi mới. Không thể chỉ giữ mãi những gì mình đã làm được mà phải tìm cách đối thoại với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ", nữ ca sĩ chia sẻ.

NSND Quang Thọ chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Đồng hành cùng Nguyễn Khánh Ly trong liveshow đầu tiên là NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa và nhóm Dòng Thời Gian.

Nói về sự góp mặt của NSND Quang Thọ, Nguyễn Khánh Ly xúc động bày tỏ: "Thầy Quang Thọ đã lớn tuổi nhưng vẫn nhận lời tham gia chương trình. Đối với tôi, đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn lao. Thầy giống như một điểm tựa, một người luôn che chở, động viên để tôi có thêm niềm tin bước vào liveshow đầu tiên của cuộc đời mình".

Theo Tổng đạo diễn NSƯT Nguyễn Trường Bắc, điều đặc biệt của "Khát vọng tình yêu" không nằm ở quy mô sân khấu hay hiệu ứng kỹ thuật mà ở cách kể chuyện bằng âm nhạc, kết nối nhạc cách mạng Việt Nam, nhạc Nga, những bản tình ca và các ca khúc đương đại thành một chỉnh thể thống nhất.

Nguyễn Khánh Ly hiện là Tiến sĩ âm nhạc, giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã phát hành các album Miền xa thẳm, Mùa lá đi qua, Lời ru nguồn cội cùng nhiều MV như Mùa đông không lạnh, Khúc ru, Khúc mùa xuân, Có Đảng sáng soi, Ly, Hà Nội ngày tháng cũ, Còn mãi với non sông.