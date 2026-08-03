Nguyễn Hùng tươi rói lộ diện sau scandal tình ái

Thời gian qua, Nguyễn Hùng liên tục bị réo tên vào drama tình ái gây dậy sóng mạng xã hội.

Thời gian qua, Nguyễn Hùng trở thành cái tên được réo gọi khắp các diễn đàn mạng xã hội bởi ồn ào tình ái. Sau nhiều ngày yên ắng, mới đây giọng ca Phép Màu gây chú ý khi lần đầu có động thái trên trang cá nhân.

Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải khoảnh khắc xuất hiện trong phòng thu. Nguyễn Hùng diện áo ba lỗ tối màu, ngồi trao đổi với những người cộng sự và giữ tâm trạng khá thoải mái. Dù không chia sẻ thêm bất kỳ dòng trạng thái nào, nhưng biểu cảm tươi tắn và việc nhanh chóng quay trở lại công việc của nam ca sĩ vẫn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Trái ngược với những bàn tán đang diễn ra, nam ca sĩ không nhắc đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời tư, thay vào đó là tập trung hoàn toàn cho công việc nghệ thuật.

Nguyễn Hùng lần đầu lộ diện sau drama tình ái

Nam ca sĩ giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái trao đổi với mọi người trong phòng thu

Trước đó, Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn bất ngờ được nhiều cư dân mạng tìm kiếm. Nguồn cơn xuất phát từ những khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau, từ màn tương tác thân thiết trên thảm đỏ, hình ảnh bị bắt gặp đồng hành đến việc Nguyễn Hùng nhiều lần "thả tim" các bài đăng của Thư Đan trên mạng xã hội. Dù những đồn đoán ngày càng lan rộng, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng và chưa từng lên tiếng phản hồi.

Về phía Thư Đan Nguyễn, trong tâm thư đăng tải vào cuối tháng 7 để đáp trả chồng cũ, cô gây chú ý khi nhắc đến chuyện tình cảm với một nhân vật tên N.H. Nữ diễn viên viết: "Chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Việc anh kéo N.H vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh. Anh đã đăng bài về tôi từ đầu năm nay, đe dọa rồi lại xin lỗi, thao túng để tôi quay lại với anh. Vì anh biết tôi không muốn làm ảnh hưởng bất kỳ ai. Chưa nói đến các hợp đồng của tôi lúc đó, trong thời gian chưa có quyết định ly hôn và phân chia tài sản từ tòa án, nếu phải đền bù khi có khủng hoảng truyền thông, anh sẽ phải gánh trách nhiệm giải quyết con số đó cùng tôi".

Hiện bài đăng này đã được Thư Đan Nguyễn ẩn khỏi trang cá nhân.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm bàn tán suốt thời gian qua

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, quê Gia Lai, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs và từng được biết đến trong cộng đồng indie trước khi tạo cú bứt phá mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Năm 2025 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng khi ca khúc Phép Màu trở thành hiện tượng trên nhiều nền tảng, giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công này, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với Còn Gì Đẹp Hơn , bản OST của phim Mưa Đỏ . Liên tiếp sở hữu những ca khúc nhạc phim được yêu thích, Nguyễn Hùng được nhiều người ưu ái gọi là "hoàng tử nhạc phim" của Vpop. Về đời tư, hồi tháng 3 năm nay, bạn gái của Nguyễn Hùng xác nhận cả hai đã chính thức chia tay sau một thời gian gắn bó, đồng thời phủ nhận những tin đồn liên quan đến người thứ ba.

Nguyễn Hùng nhận được nhiều sự chú ý với loạt bản hit như Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn,...

Ảnh: FBNV