Nguyễn Đức Tiến - 'trùm' lừa đảo ở Campuchia về nước đầu thú ngày Tết

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã vận động thành công một đối tượng truy nã lừa đảo xuyên quốc gia đang lẩn trốn tại Campuchia trở về Việt Nam đầu thú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/01/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, TDP 3, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội đang ẩn náu điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Nguyễn Đức Tiến tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tiến thuê nhiều người tại Việt Nam có nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu không kể ngày đêm.

Nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số tiền giao dịch lên đến 256 tỷ đồng chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 05/9/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tích cực phối hợp với gia đình, người thân và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương khoan hồng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải tự giác ra đầu thú. Ngày 26/01/2026 Nguyễn Đức Tiến nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân đã chủ động từ Campuchia trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.