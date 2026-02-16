Bắt tạm giam Diệp Văn Mạnh sinh năm 2008

Ngày 13/02, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Trang, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh về việc: Trưa ngày 13/02, chị Trang phát hiện két sắt của gia đình bị kẻ gian cậy phá trộm cắp mất 17 chỉ vàng loại 24k, giá trị khoảng 280 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra.

Cùng ngày, Diệp Văn Mạnh, sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố Đồng Tuấn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, là cháu ruột của chị Trang đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú về hành vi trộm cắp 17 chỉ vàng của chị Trang xảy ra vào ngày 03/02/2026 (14 chỉ vàng) và ngày 13/02/2026 (3 chỉ vàng) tại tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Diệp Văn Mạnh tại Cơ quan Công an

Diệp Văn Mạnh khai nhận, vào lúc 5h sáng các thời điểm trên, lợi dụng gia đình chị Trang vắng nhà nên Mạnh đã đột nhập vào nhà qua tum trên sân thượng, sau đó dùng dao cậy phá két sắt, trộm cắp 17 chỉ vàng, sau đó mang đi bán tại cửa hàng vàng bạc trên địa bàn tỉnh được tổng số 278 triệu đồng. Diệp Văn Mạnh sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân như: mua 2 chiếc điện thoại, 2 xe mô tô.

Đối tượng đột nhập từ mái nhà bếp lên sân thượng nhà chị Trang rồi đột nhập vào nhà qua tum

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 két sắt, 1 con dao, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 17.800.000 đồng Mạnh chưa kịp sử dụng.

Chiếc két sắt bị đối tượng phá cửa

Được biết, ngày 08/9/2025, Diệp Văn Mạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Diệp Văn Mạnh về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.