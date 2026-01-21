Nguồn gốc áo, mũ Grab được hai đối tượng sử dụng trong cướp ngân hàng ở Gia Lai

Vào ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đề nghị phối hợp điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 19/1 tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hai đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có in dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng - đen, biển kiểm soát 77G1-313.12.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa phối hợp kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 19/1, có nhận vận chuyển hoặc giao các mặt hàng là áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, in dòng chữ Grab cho khách hàng hay không.

Trong trường hợp có, công an đề nghị cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và người nhận hàng. Bên cạnh đó, nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nghi vấn như trên đến giao dịch, các đơn vị cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp xử lý theo quy định.

Hình ảnh 2 đối tượng trên đường tẩu thoát.

Liên quan đến vụ cướp 1,8 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (Gia Lai), chia sẻ trên báo Người Lao Động, chị P.T.C (kế toán công ty tư nhân) đã có những chia sẻ về khoảnh khắc xảy ra vụ cướp.

Chiều xảy ra sự việc, chị P.T.C đã bỏ 300 triệu đồng vào cốp xe máy để đến Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank để thực hiện giao dịch. Khi chị vừa dừng xe trước cổng trụ sở, mở cốp xe lấy tiền ra thì nghe tiếng báo động nên để tiền lại cốp xe, đứng im tại chỗ xem tình hình.

Chỉ khoảng 1 phút sau, chị P.T.C thấy một người mặc áo khoác xe công nghệ đi ra ngồi lên xe, liền sau đó là một thanh niên khác cầm theo túi xách, tay cầm vật dụng giống súng ngắn. Lúc này chị bắt đầu lờ mờ đoán được tình hình và có phần hoảng sợ.

"Tên cướp thấy tôi nhìn nên trừng mắt nhìn lại khiến tôi run người, quay mặt đi chỗ khác. Sau đó họ lên xe rời đi thì tôi mới hoàn hồn, chạy qua quán cà phê bên cạnh có nhiều người đứng" - chị P.T.C kể lại tình huống trên báo Người Lao Động.