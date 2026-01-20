Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Tiền được nhân viên giấu vào sọt rác

Vào khoảng 15h28' chiều ngày 19/1, có 2 đối tượng mang mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang che mặt đến Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo clip ghi lại, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng không chế không cho người khác chạy ra ngoài, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch. Tại đây, cả 2 đối tượng dùng vật giống súng, uy hiếp các nhân viên đang làm việc để cướp đi 1,8 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi cướp được tiền, các đối tượng đã nhanh chóng ra ngoài, lên xe máy biển kiểm soát 77G1-313.12 tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng gây án.

Qua xác minh, hai đối tượng nêu trên đã tẩu thoát về hướng Ngã ba Hàm Rồng, phường Hội Phú. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo cơ quan chức năng gần nhất.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, đối tượng thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab.

Đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68m nói giọng miền Nam, mặc quần và mang giày vải màu xanh lá, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab.

Hình ảnh 2 đối tượng trên đường tẩu thoát.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, một nhân viên Phòng Giao dịch Trà Bá cho biết đã được tập huấn về rủi ro bảo hiểm, nghiệp vụ cũng như diễn tập chữa cháy nhưng chưa bao giờ tiếp cận tình huống bị cướp. Khi đối mặt trực tiếp với tình huống cướp, các nhân viên đã vô cùng hoảng sợ.

Tuy nhiên trước tình huống nguy cấp, nhân viên ngân hàng vẫn có phản xạ nhanh chóng, bấm chuông báo động được gắn dưới bàn giao dịch (hệ thống được kết nối với cơ quan công an trên địa bàn).

Một giao dịch viên khác đang lấy tiền chuẩn bị chi trả cho khách hàng. Để hạn chế tổn thất, giao dịch viên này nhanh trí giấu cọc tiền vào sọt rác. Ngoài ra, các khách hàng đến giao dịch không bị cướp tiền.

Người này nhận định trên VietNamNet rằng, hai tên cướp rất liều lĩnh, mặc dù chuông báo động hú inh ỏi nhưng chúng vẫn ngang nhiên lục lọi lấy tiền, thậm chí còn bình tĩnh nhặt tiền rơi vãi dưới nền nhà.