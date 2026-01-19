HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh 2 đối tượng cướp ngân hàng chạy xe Exciter di chuyển trên nhiều tuyến đường

Hương Trà (T/H) |

Camera an ninh đã ghi nhận được hình ảnh 2 đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h28' chiều ngày 19/1, có 2 đối tượng mang mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang che mặt đến Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo clip ghi lại, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng không chế không cho người khác chạy ra ngoài, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch. Tại đây, cả 2 đối tượng dùng vật giống súng, uy hiếp các nhân viên đang làm việc để cướp đi số tiền hàng tỷ đồng. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, qua rà soát, bước đầu cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án đã tẩu thoát trên 1 xe mô tô chuẩn bị sẵn từ trước và di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn. 2 đối tượng là nam giới, một người mặc áo xe ôm công nghệ (Grab), một người mặc áo khoác xanh

Hình ảnh 2 đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát.

Thông tin mới nhất trên báo Người Lao Động, camera an ninh ghi nhận hai đối tượng sau khi cướp tiền ra khỏi ngân hàng đã cùng nhau di chuyển trên một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh nõn chuối, biển kiểm soát 77G1- 313.12 (nghi là biển số giả) đội mũ bảo hiểm Grab rời đi.

Hình ảnh 2 đối tượng di chuyển trên đường

