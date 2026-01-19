Cuốc xe 100.000 đồng nhưng khách chỉ đưa 10.000 đồng, tài xế lên tiếng về sự nhầm lẫn

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cuộc trao đổi giữa nam tài xế và một vị khách nước ngoài trên xe ô tô về vấn đề cước phí chuyên đi. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc diễn ra sau khi khách đã kết thúc chuyến đi. Khi thanh toán cho tài xế, vị khách nước ngoài này đã đưa tờ 10.000 đồng cho nam tài xế.

Tài xế giật mình, kéo tay vị khách khi người này định rời khỏi xe và cố gắng giải thích, tổng chi phí là 100.000 đồng. Vị khách đã bị nhầm lẫn mệnh giá tiền.

Dù không rành tiếng Anh, nhưng nam tài xế cố gắng vận dụng mọi kỹ năng để có thể giải thích cho khách tờ 10.000 đồng khác tờ 100.000 đồng. Anh liên tục nói "no, no, no" và gõ số 100 trên điện thoại. Thế nhưng dường như vị khách Tây cho rằng tài xế đang đòi thêm tiền và xua tay từ chối.

Cuối cùng, tài xế đã lấy tờ 100.000 đồng của mình, đặt cạnh tờ 10.000 của khách. Người này nhanh chóng hiểu vấn đề. Sau khi thanh toán đủ cho tài xế, vị khách rời xe và nói "sorry" (xin lỗi - PV). Dù vừa trải qua những giây phút bối rối và có phần bất lực, nam tài xế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và bắt tay chào khách.





Tình huống trong clip nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên các diễn đàn.

"Anh tài xế xử lý tình huống rất bình tĩnh đấy chứ và cư xử cũng rất lịch sự, đáng yêu. Góp ý một chút với anh là mình không biết tiếng Anh thì mình có thể sử dụng Google dịch nhé ạ".

"Xem clip mà cười quá trời quá đất. Anh tài xế ơi, mình học thêm mấy câu Tiếng Anh đơn giản đi ạ, không thì mình xài công nghệ dịch".

"Chúc các bác tài cuối năm lái xe bình an và bình tĩnh trong mọi tình huống".

Được biết, nam tài xế trong đoạn clip viral là anh Anh Tuấn (45 tuổi, trú tại Ninh Bình). Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh Tuấn cho biết sự việc xảy ra vào ngày 15/1 vừa qua tại khu du lịch Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Theo lời kể của anh Tuấn trên Dân Trí thì thời điểm đó, anh nhận chở 4 vị khách nước ngoài quãng đường dài khoảng 8km, với giá ban đầu là 120.000 đồng. Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất mức phí 100.000 đồng.

Khi đến nơi, khách đưa tờ 10.000 đồng khiến anh vô cùng bối rối và phải tìm mọi cách để giải thích cho khách hiểu về các mệnh giá tiền. May mắn là sau đó mọi việc đã diễn ra rất êm đẹp.

Mặc dù tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài nhưng trước giờ anh Tuấn chưa từng nghĩ đến việc học thêm tiếng Anh, vì cho rằng mức giá hiển thị rõ trên ứng dụng nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ khác là không cần thiết.

Tuy nhiên, sau sự việc, anh dự định sẽ trau dồi thêm một số câu giao tiếp cơ bản để phục vụ cho công việc của mình.