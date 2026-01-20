Danh tính thanh niên biến phòng trọ thành núi rác kinh hoàng, đã mất liên lạc hơn 2 tháng

Từ ngày hôm qua (19/1), mạng xã hội lan truyền bài đăng từ một tài khoản facebook có tên Ngọc Thương (trú tại Đồng Nai) kèm theo clip cùng loạt hình ảnh ghi lại hiện trạng một căn phòng trọ sau khi người thuê rời đi.

Nội dung bài viết nhanh chóng gây sốc, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Cả căn phòng trọ bị lấp kín bới rác thải, đồ ăn thừa, bụi bẩn khiến người chứng kiến phải "rùng mình".

Theo nội dung từ bài đăng thì người thuê căn phòng trọ này là một nam thanh niên có ngoại hình khá chỉn chu, ăn mặc bóng bẩy, thường xuyên sử dụng nước hoa. Anh chàng đã ở căn nhà trọ này suốt 3 năm và gần như không đổ rác, ăn cơm hộp, uống nước ngọt và mọi thứ đều vứt trực tiếp ra nhà. Một bài rác khổng lồ để lại cho chủ nhà.

Bài đăng hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, chủ căn nhà trọ ngập rác trong bài đăng trên là của gia đình nhà chị T. Thông tin trên báo Dân Trí, gia đình nhà chị T. có khoảng 17 phòng thuê trọ và sau hơn chục năm kinh doanh nhà trọ, thì đây là lần đầu tiên chị phải trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đến vậy.

Khoảng 3 năm trước, chị T. cho một nam thanh niên quê ở An Giang, sinh năm 2004, thuê một căn phòng với giá thuê 900.000 đồng tháng. Tiền điện, nước hàng tháng tính riêng. Nam thanh niên thuê trọ cao khoảng 1m6, có vóc dáng nhỏ gày.

Khoảng 2 tháng trở lại, người này không thấy thanh toán tiền thuê nhà cho chị T. Dù gia đình đã nhắn tin nhắc, thanh niên dù có đọc nhưng không có sự phản hồi. Trễ hẹn đã lâu, trưa 19/1, vợ chồng chị T. đã trực tiếp xuống phòng trọ để xem xét. Khi mở cửa vào, cảnh tượng bên trong khiến tất cả sững sờ. rác thải trong phòng chất cao như núi khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Căn phòng ngập trong rác thải khiến chủ nhà trọ không khỏi sốc.

Được biết, 3-4 người phải cùng nhau dọn dẹp từ trưa tới tối muộn mới xong bãi rác này.

Chú thích ảnh

Xung quanh chỗ nằm của thanh niên ở gác xép cũng chất đống rác thải.

Câu chuyện về căn phòng trọ ngập rác này hiện vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận.