Quán cafe ở TP. HCM cấm khách gọi điện trong nhà vệ sinh, không ngồi quá 1 tiếng rưỡi

Bị nêu tên trong bài review được đăng tải trên mạng xã hội, một quán cafe ở TP.HCM đang trở thành tâm điểm chú ý bàn luận của số đông trong thời gian này bởi một loạt yêu cầu có phần lạ. Theo đó, vào ngày 6/1, nữ khách hàng có tên H.A. đã có những chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình khi tới quán và bày tỏ sự không hài lòng trên trang cá nhân.

Theo nội dung bài chia sẻ của cô gái H.A., thì khách đến quán chỉ được ngồi khoảng một tiếng; nhà vệ sinh chỉ dành cho nữ, chỉ được "đi nhẹ" và không sử dụng quá 30 phút. Quán cũng yêu cầu khách không gọi điện trong nhà vệ sinh, người đi một mình phải ngồi bàn đơn. Trường hợp gọi bánh nhưng không gọi kèm đồ uống sẽ bị phụ thu 20.000 đồng.

Khi tới quán, H.A. cảm thấy không khí ngột ngạt, cảm giảm mình bị giám sát và có quá nhiều quy tắc lạ lùng để có thể thưởng thức một cốc nước giá 70 nghìn đồng ở trung tâm TP. HCM. Cô quyết định sẽ không quay trở lại quán. Cô gái cho hay đây chỉ là những chia sẻ theo cảm nhận của cá nhân và không kêu gọi số đông "tẩy chay" quán cafe này.

Bài đăng của nữ khách hàng đã nhanh chóng hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận. Những quy tắc có phần lạ của quán đã khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều.

Quán cafe có nhiều quy tắc lạ ở trung tâm TP. HCM.

Quán được nhắc tới trong bài viết là quán cafe bánh ngọt này nằm trong một con hẻm thuộc khu "phố Nhật" ở phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP.HCM, với diện tích khiêm tốn, chỉ đủ kê vài bàn nhỏ. Phần lớn không gian được dành cho quầy pha chế, bài trí gọn gàng. Chủ quán là người nước ngoài, phục vụ đồ uống và bánh ngọt với mức giá từ 55.000-100.000 đồng.

Một số món đặc trưng tại quán gồm ssanghwacha (trà thảo mộc có hương vị đậm), trà jujube, cà phê bí ngô, cùng các loại bánh như crepe tiramisu và bánh khoai lang.

Liên quan tới những quy tắc được nêu trong bài viết gây tranh luận, chiều 19/1, đại diện của quán đã có những chia sẻ trên báo Tiền Phong. Theo vị đại diện này, những quy định này không mới mà đã áp dụng từ lâu, được ghi rõ bằng tiếng Việt và tiếng Anh ngay lối vào để khách biết trước.

Thực tế, quán giới hạn khách ngồi tối đa khoảng 1,5 tiếng và nếu quá thời gian thì nhân viên sẽ nhẹ nhàng nhắc để đảm bảo còn chỗ cho khách khác. Vì quán khá nhỏ, chỉ phục vụ tối đa khoảng 15 khách cùng lúc nên việc hạn chế thời gian, cùng yêu cầu không gọi điện thoại trong nhà vệ sinh là để giữ không gian thoải mái chung.

Còn chi tiết về sử dụng nhà vệ sinh, quán cũng cho hay trước đây nơi này nhiều lần gặp tình trạng bồn cầu bị tắc nghẽn nên phải ra quy định như vậy để hạn chế tối đa các trải nghiệm không tốt.