Nguồn cung dư thừa, ô tô trong nước còn giảm giá đến cuối năm?

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2025, ước tính có tổng cộng 56.971 ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, tăng khoảng 5,4% so với tháng 8 (54.074 xe).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước ước đạt 38.700 xe, tăng 2,4% so với tháng 8 và 19,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đã xuất xưởng khoảng 338.400 xe, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Ở mảng nhập khẩu, tháng 9/2025 ghi nhận khoảng 18.271 xe được đưa về Việt Nam, với tổng kim ngạch ước đạt 402 triệu USD. So với tháng 8, lượng xe nhập tăng 12,3%, còn giá trị tăng 10,7%.

Tính cộng dồn 9 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 156.092 xe nguyên chiếc, trị giá 3,41 tỷ USD, tăng 24,8% về lượng và 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng hợp cả hai nguồn cung, thị trường ô tô Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đã đón nhận gần 500.000 xe mới, bao gồm sản phẩm lắp ráp nội địa và xe nhập khẩu.

Tuy nhiên, khi tổng hợp thống kê doanh số của ba đơn vị lớn là Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai, doanh số bán ra toàn thị trường trong 8 tháng đầu năm mới đạt khoảng 342.000 xe.

Hiện, các đơn vị chưa công bố doanh số của tháng 9, nhưng đây vốn là thời điểm trùng tháng Ngâu. Sức mua trên toàn thị trường theo đó được dự báo sẽ còn thấp hơn tháng 8 trước đó, vốn chỉ đạt khoảng 40.000 xe.

Với đà tiêu thụ hiện tại, lượng ô tô tồn kho trên thị trường ước tính vẫn ở mức cao, có thể lên tới hơn 100.000 chiếc, bao gồm cả các xe tồn từ năm 2024.

Subaru Forester VIN 2024 là một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất thị trường suốt nhiều tháng qua.

Thực tế, khi đã vào tháng 10 tức năm 2025 đã trôi về những tháng cuối cùng nhưng vẫn có nhiều hãng xe và đại lý chạy khuyến mãi để “dọn kho” xe sản xuất từ năm 2024 (VIN 2024), thậm chí cũ hơn.

Sự chênh lệch lớn giữa sản lượng và doanh số cho thấy thị trường đang chịu áp lực tiêu thụ. Điều này khiến các nhà sản xuất phải liên tục áp dụng các chương trình khuyến mãi vừa để xả hàng tồn, vừa đẩy doanh số cho xe mới.

Làn sóng giảm giá này diễn ra sâu rộng từ xe phổ thông cho tới xe sang, diễn ra ở cả nhóm xe Nhật, Hàn, Trung Quốc và cả xe châu Âu. Ngay cả những mẫu xe vốn dẫn đầu phân khúc như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Ford Everest... cũng đang áp khuyến mãi không ngừng, thậm chí giảm nhiều hơn để giữ được thị phần.

Trong bối cảnh lượng tiêu thụ ô tô trong nước vẫn đang chờ tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn tháng Ngâu thấp điểm, làn sóng giảm giá trên được dự báo sẽ tiếp diễn cho tới cuối năm.

Dẫu vậy, 3 tháng cuối năm cũng là giai đoạn thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm. Các chương trình khuyến mãi sẽ là trợ lực cần thiết để giúp mặt hàng ô tô có thêm sức hút với khách hàng.

Cuộc đua giảm giá xe ô tô trong nước được dự báo sẽ còn tiếp diễn đến cuối năm.

Ở chiều ngược lại, giai đoạn cuối năm là thời điểm thuận lợi cho người dùng khi có thể mua xe với mức giá dễ tiếp cận nhất nhờ các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý. Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe mới đổ bộ thị trường cũng được kỳ vọng sẽ là yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua ô tô của khách hàng trong nước.

Thị trường ô tô Việt Nam sẽ lần lượt chào đón các mẫu xe mới gồm Suzuki Fronx, Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới, BYD Seal 5 và Lynk & Co 08. Những “tân binh” này có sự đa dạng về phân khúc, kiểu dáng nhưng điểm chung là đều sử dụng công nghệ hybrid, phù hợp với xu hướng xe xanh hiện nay.