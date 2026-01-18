HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người yêu bị đuổi việc, thanh niên sinh năm 2004 đâm bạn trai chủ quán

Trang Anh |

Nguyễn Xuân Lâm bị Công an Hà Nội tạm giữ sau khi dùng dao đâm bạn trai của chủ quán vì mâu thuẫn liên quan đến việc bạn gái bị sa thải.

Ngày 18/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Lâm (sinh năm 2004, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h05 ngày 17/1/2026 trên phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề. Theo điều tra ban đầu, bạn gái của Lâm bị chủ quán nơi làm việc cho nghỉ việc. Bức xúc trước sự việc này, Lâm đã tìm đến gặp chủ quán để cãi vã. Trong lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh T.A. (bạn trai của chủ quán) có mặt và xảy ra xô xát với Lâm.

Đỉnh điểm của vụ việc, Lâm đã rút dao đâm anh T.A. gây thương tích. Đúng lúc này, Tổ công tác Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đang tuần tra trên tuyến phố đã kịp thời phát hiện và khống chế đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Lâm - Ảnh: Công an Hà Nội

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 1 con dao là hung khí gây án và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Bồ Đề để làm rõ. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Lâm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

