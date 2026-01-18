Quyết định khởi tố Phạm Minh Thắng sau khi khám xét nơi ở

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 18/1/2026 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Thắng (sinh năm 1985, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2026, lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Thắng. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng nén hơi màu đen, dài 82cm, có gắn ống ngắm và bình hơi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Minh Thắng - Ảnh: Công an Ninh Bình

Kết quả giám định hình sự xác định, dù là súng nén hơi nhưng các thông số kỹ thuật và tính năng của khẩu súng này thuộc danh mục Vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Thắng khai nhận đã đặt mua khẩu súng trên thông qua mạng xã hội từ trước đó. Đối tượng đem về cất giấu tại nhà riêng với mục đích cá nhân nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.