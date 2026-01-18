Bắt nhân viên quán karaoke Nguyễn Thị Mai sinh năm 1992

Công an TP Hà Nội chiều 18/1 cho biết, chỉ trong 1 tuần từ ngày 8/1 đến 16/1/2026, lực lượng Công an xã Đa Phúc đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong đó, mới đây nhất, ngày 16/1, qua kiểm tra hành chính một quán Karaoke ở thôn Đức Hậu, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Mai (SN 1992, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên của quán, đóng vai trò môi giới.

Trước đó, ngày 8/1, tại thôn Đức Hậu, lực lượng chức năng phát hiện Q.V.T và N.M.N (SN 2011) đang có hành vi tự chế pháo nổ. Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 1 kg pháo thành phẩm.

Chiếu bạc bị bắt giữ - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 10/1, tại thôn Thu Thủy, công an bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức tổ tôm trên hai chiếu bạc. Tang vật thu giữ tại chỗ là khoảng 27 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng liên quan.

Hiện các vụ việc đang được Công an xã Đa Phúc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ cấp trên để điều tra, phân loại đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an xã cho biết, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đơn vị đã bố trí 100% quân số trực chiến, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn 24/24h nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui xuân, đón Tết.