Bắt quản lý cửa hàng thời trang Thái Thị Thu Hà

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng ngày 17/1 cho biết, ngày 16/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 TP Đà Nẵng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Hà (36 tuổi, trú phường Thanh Khê) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phục hồi điều tra từ nguồn tin đã tạm đình chỉ từ năm 2024, sau khi Phòng Cảnh sát Kinh tế rà soát các hồ sơ do Công an quận Thanh Khê bàn giao.

Theo điều tra, từ tháng 01/2022 đến tháng 02/2023, Hà giữ vị trí quản lý bán hàng tại một cửa hàng kinh doanh thời trang trên đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hà đã nhiều lần bán hàng và thu tiền từ khách nhưng không nộp về cửa hàng, mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 470 triệu đồng.

Công an đọc các quyết định đối với đối tượng Thái Thị Thu Hà - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã rời khỏi địa phương cho đến khi bị phát hiện và điều tra.

Đến tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định truy tìm Thái Thị Thu Hà để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.