Thông tin mới nhất vụ giết người ở Hưng Yên khiến 2 phụ nữ tử vong

Liên quan đến vụ án ở Hưng Yên, thông tin trên CAND ngày 18/1 cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Bị can này đồng thời bị điều tra hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kiều Ngọc Anh được xác định là hung thủ đã sát hại chị B.T.T.L. (20 tuổi, quê xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và bà N.T.X. (44 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) tử vong, đồng thời cướp tài sản của các nạn nhân.

Sau gần 20 giờ lẩn trốn, sáng ngày 15/1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú.

Quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng Kiều Ngọc Anh khai nhận do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngọc Anh mua hai con dao mang theo người, di chuyển trên đường với mục đích khi phát hiện người đi đường sơ hở sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hưng Yên

Đến khoảng 13h cùng ngày, đối tượng đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi" thì gặp chị L. đi xe máy Honda Vision màu trắng, biển số 28FN nên Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, đối tượng cướp xe máy của chị L. đi đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp chị X. đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, biển số 89L1 chiều ngược lại. Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X. cũng với mục đích cướp tài sản. Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này đỗ lại để chặn xe của chị X. và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X. Nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân và tử vong sau đó.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hưng Yên

Nghi phạm lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi.

Sau khi gây án, Ngọc Anh vứt bỏ hai con dao trên đường, di chuyển đến khu vực phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với ý định mang xe mô tô đi cầm cố nhưng không có người nhận. Sau đó, đối tượng lục cốp xe, lấy khoảng 1 triệu đồng rồi bỏ lại phương tiện, tiếp tục lên Hà Nội và tiêu xài hết số tiền trên.

Thông tin trên VTC News cho biết, đối tượng Ngọc Anh nghiện ngập, có thời điểm gia đình buộc phải nhốt trong nhà để tránh những hành vi khó kiểm soát. Trước đó, người này được gia đình đưa đi trại cai nghiện mới mãn hạn về chưa lâu. Hàng xóm kể rằng, chính mẹ đối tượng cũng phải sống trong sự sợ hãi, lo lắng vì hắn từng cầm dao đe doạ bố mẹ mình khi lên cơn.

Về hoàn cảnh gia đình, nhiều năm trước, bố mẹ của Ngọc Anh từng bôn ba khắp nơi mưu sinh, từ đi xuất khẩu lao động đến vào các tỉnh miền Nam. Chỉ khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, gia đình mới trở về quê, xây nhà và ổn định cuộc sống. Hiện người bố làm nghề xây dựng, người mẹ làm công nhân tại một công ty gần nhà.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.