Ra quyết định tạm giữ hình sự quản lý Lê Long Việt

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Long Việt giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Công an Đà Nẵng ngày 16/01/2026, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã truy xét, vận động đầu thú đối tượng Lê Long Việt (SN 1991; HKTT: K115 Phùng Chí Kiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), ra đầu thú.

Việt là người quản lý cơ sở spa, massage tại khách sạn, liên quan vụ án tổ chức chứa mại dâm vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa ngày 08/01/2026.

Trước đó, qua công tác đấu tranh, điều tra vụ án chứa mại dâm núp bóng spa, massage, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Long Việt giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã kêu gọi đối tượng ra đầu thú để thành khẩn khai báo, hợp tác làm rõ vụ án.

Lê Long Việt tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại Cơ quan Công an, Lê Long Việt thừa nhận vai trò, hành vi liên quan đến hoạt động tổ chức chứa mại dâm tại cơ sở spa, massage nói trên.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Long Việt để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò, hành vi của đối tượng và các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

