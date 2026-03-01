Từ Kuwait, bạn Đinh Hoàng Nghĩa (sinh năm 1994, hiện đang sinh sống ở Farwaniya) cho biết, sân bay quốc tế của Kuwait bị ảnh hưởng bởi đòn trả đũa của Iran và phải đóng cửa để khắc phục hậu quả.

Hoàng Nghĩa ở cách sân bay khoảng gần 4 km, liên tục nghe thấy tiếng còi báo động.

Bạn Đinh Hoàng Nghĩa - kiều bào Việt Nam tại Kuwait. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, cuộc sống tại nơi Hoàng Nghĩa đang ở không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, Chính phủ Kuwait khuyến cáo người dân hạn chế ra đường hoặc đến những nơi nằm trong khu vực nguy hiểm, đề phòng “bom rơi đạn lạc”.

Tiếng còi báo động vang lên trong đoạn video được Hoàng Nghĩa ghi lại từ cửa sổ căn hộ.

Một số bạn bè của Hoàng Nghĩa cũng đã cân nhắc phương án tạm thời sơ tán hoặc về nước. “Nhưng vì các chuyến bay bị hạn chế nên mọi người phần lớn sẽ ở lại Kuwait và tiếp tục theo dõi tình hình”.

Hiện tại, Hoàng Nghĩa đã tích trữ nước uống, đồ ăn, thuốc men… và nắm được thông tin về các địa điểm sơ tán, đề phòng căng thẳng leo thang.

“Mẹ mình ở Việt Nam có lẽ cũng đã biết tin qua truyền hình. Cả đêm qua mình không ngủ được vì mình đã dành rất nhiều tâm huyết cho công việc ở đây. Mình hi vọng Kuwait nói riêng và Trung Đông nói chung sẽ sớm ổn định trở lại”.

Theo Hoàng Nghĩa, cộng đồng người Việt Nam ở Kuwait không quá đông, nhưng rất đoàn kết và thường xuyên giúp đỡ nhau. Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cũng liên tục gửi thông tin trong các nhóm cộng đồng để đảm bảo thông tin đến được với người dân. Điều này khiến Hoàng Nghĩa cảm thấy an tâm phần nào trong tình hình hiện tại.

Từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Lê Vân Anh (sinh năm 1991, hiện đang sinh sống ở Abu Dhabi) lo lắng khi nơi ở của bạn nằm gần căn cứ không quân.

“Mình nghe thấy rất nhiều tiếng nổ do UAE đánh chặn tên lửa Iran. Chính quyền liên tục phát cảnh báo tên lửa và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường”, Vân Anh kể lại và cho biết thêm: “Công ty của mình cũng đã cho phép nhân viên làm từ xa trong mấy ngày tới. Lúc 1-2h sáng nay, Iran lại phóng tên lửa tiếp, cả đêm mình không dám ngủ vì tiếng còi báo động”.

Các quốc gia và khu vực bị Iran tấn công hôm 28/2 (vùng màu hồng). Các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông (chấm đỏ). Ảnh: The Guardian.

Khi xung đột mới bùng phát, Vân Anh vẫn khá lạc quan và nghĩ UAE sẽ không bị ảnh hưởng, vì không tham gia cuộc chiến. “Nhưng tới lúc nghe thấy tiếng nổ, mình bắt đầu thấy sợ”.

“Mình ở đây hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Hiện tại mình chỉ ở trong nhà. Mình vẫn đủ lương thực cho một tuần tới. Mình cũng liên tục theo dõi trang tin của đại sứ quán để nắm được các thông tin cần thiết” - Vân Anh nói.

Bạn Lê Vân Anh - Kiều bào Việt Nam tại UAE. Ảnh: NVCC.

Trong thông báo mới nhất trên Facebook, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khẳng định, cơ quan này vẫn đang theo sát tình hình tại UAE và các diễn biến liên quan. Đại sứ quán liên tục chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các sân bay.

Các hãng hàng không tại UAE cho biết: “Trước mắt, công dân Việt Nam đang bị kẹt tại các sân bay của UAE hãy tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và cơ quan sở tại. UAE đã cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ công dân các nước đang bị kẹt tại UAE”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tại Kuwait… cũng đã kịp thời đăng tải khuyến cáo kèm thông tin liên lạc, để kiều bào có thể nhanh chóng liên lạc trong trường hợp cần thiết.