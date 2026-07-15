Người Việt có thể không biết những mẫu điện thoại "quen mặt" này hóa ra thuộc về các thương hiệu Trung Quốc

Thực tế, có nhiều thương hiệu điện thoại đang bán trên thị trường thuộc về Trung Quốc nhưng nhiều người không để ý.

Trung Quốc vốn là một quốc gia công nghiệp vô cùng sầm uất và từ lâu đã được mệnh danh là "công xưởng của thế giới". Không chỉ dừng lại ở vị thế của một cường quốc sản xuất toàn cầu với vô số sản phẩm mang nhãn mác "Made in China" quốc gia này còn đang nỗ lực khẳng định vị thế tự thân bằng việc gầy dựng nên các doanh nghiệp đối trọng sừng sỏ.

Ngay cả ở thị trường điện thoại thông minh, các doanh nghiệp nước này cũng chưa bao giờ chịu lép vế. Thực tế, có nhiều thương hiệu điện thoại đang bán trên thị trường thuộc về Trung Quốc nhưng nhiều người không để ý.

Redmi – vốn là công ty con của Xiaomi

Redmi ban đầu chỉ là một dòng sản phẩm của công ty công nghệ Trung Quốc Xiaomi, được trình làng vào năm 2013. Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động cùng những màn chào sân vô cùng thành công với doanh số hàng triệu thiết bị bán ra trên toàn cầu, Xiaomi đã quyết định tách Redmi thành một thương hiệu độc lập vào năm 2019.

Định vị là một thương hiệu hướng tới giới trẻ, Redmi nổi tiếng với việc cung cấp các dòng điện thoại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận, thừa hưởng trọn vẹn chiến lược từ công ty mẹ Xiaomi.

Dù vốn dĩ Xiaomi đã được coi là thương hiệu chú trọng giá rẻ, dòng sản phẩm Redmi vẫn được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt: mang lại những sản phẩm có cấu hình vượt trội so với giá thành nhằm hướng tới đối tượng khách hàng nhạy cảm về giá.

Tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu này đang sở hữu dải sản phẩm smartphone vô cùng đa dạng, từ phân khúc giá rẻ nhất là Redmi A-series, tiếp đến là dòng Number series, Note series và cuối cùng là K series.

Dòng K series đại diện cho phân khúc cao cấp nhất của thương hiệu này, sở hữu những thông số kỹ thuật không thua kém gì các flagship hàng đầu.

Đơn cử như chiếc Redmi K90 Ultra (ra mắt vào tháng 6 năm 2026) được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch với tần số quét lên tới 165 Hz và độ sáng tối đa đạt 3.500 nits. Máy sở hữu sức mạnh từ con chip cao cấp Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, dung lượng RAM LPDDR5X 16 GB, bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 512 GB và hỗ trợ sạc nhanh công suất 100 W.

Poco

Danh mục sản phẩm của Poco gồm nhiều dòng máy khác nhau, bao gồm X, M, F và C series. Trong đó, C series là dòng sản phẩm giá rẻ, hướng tới nhóm khách hàng có ngân sách eo hẹp. Dòng X và M series nhắm đến phân khúc tầm trung, trong khi F series tập hợp những thiết bị flagship của hãng nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng điện thoại cao cấp của những thương hiệu khác.

Mặc dù không bán sản phẩm tại thị trường Mỹ, Poco hiện đã có mặt tại hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tương tự như Redmi, Poco là một thương hiệu điện thoại khác khởi đầu dưới "mái nhà" Xiaomi và sau đó tự đứng ra hoạt động độc lập.

Câu chuyện của Poco bắt đầu từ năm 2018 khi Xiaomi thành lập thương hiệu con này nhằm đối đầu trực tiếp với các mẫu máy cao cấp đến từ các đối thủ như Samsung hay OnePlus. Hai năm sau, vào năm 2020, thương hiệu này chính thức tuyên bố độc lập.

Mặc dù Poco tự vận hành các đội ngũ phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị riêng biệt, họ vẫn phụ thuộc vào nguồn lực sản xuất cũng như dịch vụ hậu mãi của Xiaomi.

Realme

Realme là một công ty Trung Quốc có xuất phát điểm là thương hiệu con của Oppo vào năm 2010. Đến năm 2018, thương hiệu này đã tách ra hoạt động độc lập, mặc dù các báo cáo vào năm 2026 chỉ ra rằng Realme đang có kế hoạch quay trở lại làm thương hiệu con dưới trướng Oppo.

Hướng tới thế hệ trẻ, Realme hiện sở hữu tệp người dùng khổng lồ với hơn 300 triệu thành viên trên toàn cầu. Tại các thị trường như Ấn Độ, Realme là một trong những tên tuổi sừng sỏ nhất.

Theo số liệu bán hàng smartphone quý 1 năm 2026 từ Counterpoint Research, Realme đứng thứ năm trong danh sách các thương hiệu phổ biến nhất tại Ấn Độ với 9% thị phần, chỉ xếp sau Vivo, Samsung, Oppo và Xiaomi.

Dù chỉ mới trải qua chưa đầy một thập kỷ hoạt động với tư cách là một công ty độc lập, Realme đã gặt hái được những thành tựu vô cùng ấn tượng trên thị trường di động.

Họ là thương hiệu tiên phong ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tốc độ sạc siêu nhanh 240 W, và đến năm 2026, hãng tiếp tục tung ra một chiếc smartphone được trang bị viên pin dung lượng khủng lên tới 10.000 mAh nhưng vẫn giữ được kiểu dáng thiết kế thông thường.

Honor

Honor cũng là một thương hiệu điện thoại thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Trung Quốc: Công ty Công nghệ Thông tin mới Zhixin Thâm Quyến (Shenzhen Zhixin New Information Technology).

Honor hiện là một trong những thế lực lớn ở mảng smartphone chạy hệ điều hành Android và là nhà sản xuất của một số mẫu điện thoại toàn diện tốt nhất hiện nay. Là một trong số ít thương hiệu Android có đủ tiềm lực để cạnh tranh sòng phẳng với Google và Samsung, dải sản phẩm hoàn chỉnh của Honor bao gồm ba dòng máy chủ lực là Magic, N và X series.

Honor cũng lấn sân sang mảng điện thoại màn hình gập. Honor Magic V6 được khen ngợi là thiết bị màn hình gập mỏng nhẹ và xuất sắc nhất trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại.

Tương tự như các thương hiệu kể trên, Honor không hề đi lên từ vạch xuất phát mà ban đầu cũng chỉ là một thương hiệu con. Hãng được gã khổng lồ công nghệ Huawei thành lập vào năm 2013. Tuy nhiên, trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng bối cảnh kinh doanh đầy rẫy khó khăn, Huawei đã quyết định bán lại Honor cho Shenzhen Zhixin New Information Technology vào năm 2020.

Các dòng điện thoại của Honor nổi tiếng với mức giá bán cực kỳ cạnh tranh, tập trung chủ yếu vào hai thị trường trọng điểm là châu Á và châu Âu.

Nubia

Nubia, tên đầy đủ là Công ty Công nghệ Nubia (Nubia Technology), là một thương hiệu smartphone Trung Quốc ban đầu được thành lập dưới trướng tập đoàn ZTE, ông lớn này sau đó đã chủ động giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại đây.

Ra đời vào năm 2012, Nubia là một thương hiệu còn khá non trẻ tương tự như hầu hết các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc nói trên — đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so với Samsung, ông lớn vốn đã sản xuất điện thoại từ rất lâu trước khi kỷ nguyên smartphone bùng nổ.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Trung Quốc và hiện đang vận hành kinh doanh tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, châu Á, Nam Mỹ và châu Âu.

Dải sản phẩm smartphone của Nubia được chia thành bốn nhánh chính, bao gồm Z, Neo, Flip và Air series. Bên cạnh các dòng máy này, Nubia còn sở hữu một dòng điện thoại chuyên game cực kỳ nổi tiếng mang thương hiệu RedMagic.

Chính những chiếc điện thoại RedMagic này đã giúp khẳng định tên tuổi của hãng trên bản đồ công nghệ thế giới, tiêu biểu là chiếc RedMagic 11 Pro – thiết bị nổi bật khi là chiếc điện thoại đầu tiên được sản xuất hàng loạt tích hợp hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng.

RedMagic 11 Pro cũng được xếp vào hàng ngũ những chiếc điện thoại chơi game tốt nhất trên thị trường hiện nay, minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ đáng gờm của hãng.